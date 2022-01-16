王毅：中东不存在权力真空也不需要外来家长

中国外长王毅说，中东从不存在权力真空，也不需要外来家长，移植外部模式往往水土不服，新自由主义并非灵丹妙药。

王毅在结束接待沙特、巴林、科威特、阿曼、土耳其、伊朗六国外长及海合会秘书长访华后，昨天（15日）接受观察者网等中国媒体采访时说，中东国家越是面临外部施压干涉，就越应当以自强谋稳定、以团结谋进取，中国将继续支持地区国家探索自主发展道路，促进民族团结振兴。

在以巴问题方面，王毅强调巴勒斯坦问题是最大历史不公，必须要尽早纠正，中国将继续支持两国方案，支持巴勒斯坦人民正义事业，支持召开更具权威性和广泛性的国际促和会议。

王毅强调，中国坚持核不扩散，并将继续积极斡旋，推动各方尽快恢复履行伊朗核问题全面协议，支持建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区。

王毅也说，中国提出共建集体安全，将继续致力于搭建对话合作平台，回应地区国家关切，为构建地区集体安全凝聚共识、积累条件。中国将继续贯彻以发展促安全理念，同中东国家分享发展机遇，交流治国理政经验，厚植地区和平安全的根基。

美国去年底举办民主峰会，上述六国并不在受邀之列。王毅回应时说，一个国家是否真正民主、是否重视人权，要由本国人民说了算。中国都反对个别国家借口民主人权对别国指手画脚，都反对将民主人权政治化、工具化，干涉别国内政。

王毅强调，民主人权不是专权，更不是霸权，并指美国推行大中东民主改造，通过搞颜色革命策动政权更迭，动辄以军事干涉谋取地缘利益，严重损害了地区安全稳定和民众福祉，恰恰是国际关系中最大的不民主。

他说：“民主人权不是工具，更不是私器。假民主之名推进的‘阿拉伯之春’，反而致使中东国家失去宝贵的十年，造成上百万人死伤，数千万人流离失所，这一历史教训极为深刻，值得各方反思。”

王毅认为，这个世界上没有哪种民主天生优越，没有哪个文明高人一等，没有哪个国家有权充当道德裁判。中国和中东国家应当坚定走自己的路，倡导不同文明平等交流，促进人类社会共同进步。

中国和伊朗前天在两国外长会面时宣布，启动两国25年全面合作计划落实工作，加强能源和基础设施等领域的合作。中国也重申，反对单边对伊朗实施制裁。