中国发改委要求在做好防疫前提下促进消费

中国国家发展改革委要求地方发改委，在精准有效做好疫情防控前提下，抓住春节、元宵节等传统佳节消费旺季契机，进一步释放居民消费潜力，推动实现一季度经济平稳开局。

国家发改委今天（16日）在微信发布《关于做好近期促进消费工作的通知》，要求因地制宜多措并举满足居民节日消费需求。坚持在疫情防控常态化条件下稳定和扩大消费，落实地方主体责任，防止简单化、一刀切、层层加码式防控，最大限度减少对群众生产生活的影响。

低风险地区要保障城乡居民区域内短途合理流动和正常消费活动。切实加强生活物资供应，确保生活必需品不脱销、不断档，便利居民家门口消费。创新丰富年节餐食，鼓励提供多品类套餐、自主配餐、网上预订年夜饭食材等服务，鼓励制售半成品和净菜上市。

国家发改委强调，维护春节市场秩序，严禁不公平竞争、二选一、大数据杀熟、销售侵权假冒伪劣商品等违法行为。

发改委也要求促进住房消费健康发展，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展，并且落实好中小微企业纾困政策，依法依规加大对拖欠中小企业账款的整治力度。

中国国家统计局将在明天举行国民经济运行情况新闻发布会，预料将公布2021年第四季度和全年国内生产总值。路透社在综合42家机构后得出的预估中值显示，受国内疫情多点散发及地产、基建投资放缓的拖累，预计中国2021年四季度国内生产总值同比增速将“破4”至3.6%，为2020年二季度以来最低。中国经济在去年第三季取得4.9%的增长。

不过，分析师也预测，中国经济去年全年增长将会是8%，为10年来的最大增幅。