政法委秘书长陈一新：护航中共二十大是今年头等大事

中共中央政法委秘书长陈一新说，全力护航中共二十大，是今年政法工作压倒一切的中心任务，是政法战线务必抓实抓好的头等大事。

据中国最高人民法院网站报道，中共中央政法工作会议昨天起一连两天在北京召开，陈一新今天（16日）在会议结束时作小结发言。

他说，护航二十大，具体要落实到“五个坚持”：坚持稳中求进工作总基调，稳字当头，把保安全、护稳定各项措施提升一级；坚持把建设更高水平的平安中国作为工作总抓手，以“国泰”为根本、以“民安”为宗旨；坚持强化法治保障，以高质量法治保障经济社会高质量发展；坚持全面深化政法改革，不断提升执法司法质效和公信力；坚持加强政治建设，巩固深化政法队伍教育整顿成果，努力打造忠诚干净担当的政法铁军。

陈一新还提出，要正视政法工作面临的复杂形势，表现在“七个方面”：外部势力对中国遏制打压是重大威胁，世纪疫情冲击是重大考验，全球通胀环境是重大外在压力，政治安全风险是重大隐患，经济金融风险是具有外溢性的重大风险，社会治安和公共安全风险是重大挑战，新型安全风险是重要风险增量。

他说，政法战线要认清形势、未雨绸缪，积极有效应对上述挑战。

另据新华社报道，政法工作会议上提出，要着力强化执法司法供给，更好优化营商环境。要加大反垄断、反恶意炒作、反不正当竞争等领域司法力度，推动完善相关法律法规。要依法推进涉案企业合规改革试点，完善涉产权冤错案件依法甄别纠正的常态化机制，推出安商惠企的便利措施，促进民营企业家依法经营、放手发展。

会议还对今年的扫黑除恶斗争作出部署，提出要抓好反有组织犯罪法实施工作，健全扫黑除恶长效机制，全力追捕涉黑涉恶漏网之鱼，持续整治村霸，深化重点行业领域专项整治。