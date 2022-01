袁咏仪深圳做义工受关注 社区：她是热心服务的普通市民

不少深圳市民昨天(16日)在南山区一核酸检测点偶遇香港艺人袁咏仪做防疫义工,并指她完全没有艺人架子,全程素颜投入工作,和善亲民,相关消息一度登上微博热搜榜第一。

网民昨天在微博发文说,在深圳做核酸检测时,认出其中一位身穿红色志愿者服装的工作人员是袁咏仪,负责维持核酸检测站的秩序,虽然她全程素颜但仍被网民认出,称赞她“人美心善”。

据深圳新闻网报道,袁咏仪当天是在粤海街道名海社区核酸检测点做志愿者,她戴着口罩,扎着简单马尾发型,穿上后背印有“名海社区志愿者”的红马甲,站在核酸检测等待区,给待检居民发放检测凭证。

社区工作人员说,早上9时许,袁咏仪和朋友两人来到核酸采样点,在了解清楚核酸采样的整个流程后,就领到了在核酸采样等待区发放检测凭证的工作。

工作人员说,袁咏仪做得非常认真,“跟社区其他志愿者一样,她就是一个热心志愿服务的普通市民。”

“网友偶遇袁咏仪在深圳做义工”昨天在新浪微博热搜榜上快速攀升,不少网民称赞,许多港澳明星比内地的要亲民很多,反观内地偶像明星这种风气较少。但也有少部分网民质疑,“做点好事恨不得全世界知道”,但随即就有更多网民为袁咏仪抱屈,称照片是网民拍摄了发上网,“有本事你也做善事,我也可以送你上热搜。”

去年12月,袁咏仪和张智霖15岁的儿子张慕童在社交媒体Ins回复网民提问“Are You in China now?”时,以英文回答“No not right now”,并贴出在香港摩天轮拍的照片,被内地网民指“好像是港独”,事件引发关注,相关主题更冲上微博热搜榜第一位。

袁咏仪随后在微博快速发文澄清“因为英语用语失言造成的误解”,“我们也已从这次事情意识到问题所在,就是我们疏于规范他不严谨的表达,这实在是我俩作为父母之过”。

袁咏仪还称,“我们一家爱国爱港,支持一个中国,这是毋庸置疑的事实。我们会做我们身为中国人应做的事,不会做的一定不会做。”