袁咏仪深圳做义工受关注 社区：她是热心服务的普通市民

不少深圳市民昨天（16日）在南山区一核酸检测点偶遇香港艺人袁咏仪做防疫义工，并指她完全没有艺人架子，全程素颜投入工作，和善亲民，相关消息一度登上微博热搜榜第一。

网民昨天在微博发文说，在深圳做核酸检测时，认出其中一位身穿红色志愿者服装的工作人员是袁咏仪，负责维持核酸检测站的秩序，虽然她全程素颜但仍被网民认出，称赞她“人美心善”。

据深圳新闻网报道，袁咏仪当天是在粤海街道名海社区核酸检测点做志愿者，她戴着口罩，扎着简单马尾发型，穿上后背印有“名海社区志愿者”的红马甲，站在核酸检测等待区，给待检居民发放检测凭证。

社区工作人员说，早上9时许，袁咏仪和朋友两人来到核酸采样点，在了解清楚核酸采样的整个流程后，就领到了在核酸采样等待区发放检测凭证的工作。

工作人员说，袁咏仪做得非常认真，“跟社区其他志愿者一样，她就是一个热心志愿服务的普通市民。”

“网友偶遇袁咏仪在深圳做义工”昨天在新浪微博热搜榜上快速攀升，不少网民称赞，许多港澳明星比内地的要亲民很多，反观内地偶像明星这种风气较少。但也有少部分网民质疑，“做点好事恨不得全世界知道”，但随即就有更多网民为袁咏仪抱屈，称照片是网民拍摄了发上网，“有本事你也做善事，我也可以送你上热搜。”

去年12月，袁咏仪和张智霖15岁的儿子张慕童在社交媒体Ins回复网民提问“Are You in China now?”时，以英文回答“No not right now”，并贴出在香港摩天轮拍的照片，被内地网民指“好像是港独”，事件引发关注，相关主题更冲上微博热搜榜第一位。

袁咏仪随后在微博快速发文澄清“因为英语用语失言造成的误解”，“我们也已从这次事情意识到问题所在，就是我们疏于规范他不严谨的表达，这实在是我俩作为父母之过”。

袁咏仪还称，“我们一家爱国爱港，支持一个中国，这是毋庸置疑的事实。我们会做我们身为中国人应做的事，不会做的一定不会做。”