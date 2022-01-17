广东梅州男童确诊感染奥密克戎变异株

广东梅州市政府今天（17日）通报，当地11岁男童确诊感染奥密克戎变异株。深圳市昨天（16日）通报首起奥密克戎病例。

广东梅州市政府新闻办今天召开疫情防控新闻发布会，通报最新疫情相关情况。

据通报，11岁男童郑某某本月11日晚随父母自驾车从珠海返回梅州，在梅期间居住在五华县岐岭镇华源村。该男童在六人混采混检中检测结果反复异常，后经广东省疾控中心病毒全基因组测序为奥密克戎变异株感染，与珠海市疫情同属一条传播链。

五华县人民医院14日在6人混采混检标本中，检测出异常结果。接报后，梅州市、五华县疾控中心立即对相关人员开展流行病学调查及应急处置工作。经多次对6人单采单检，郑某某核酸检测结果反复出现异常，其余5人结果均为阴性。

针对检测结果异常情况，市县两级疾控中心加大了核酸检测频率，16日梅州市疾控中心在对郑某某第七次采集的核酸样品中，检测出阳性。综合流行病学调查、临床表现、实验室检测结果等，判定为无症状感染者。随后转送至深圳市第三人民医院隔离治疗，经进一步诊断，订正为冠病确诊轻型病例。

通报还说，梅州市五华县今天对岐岭镇、华城镇、潭下镇将启动第二轮全员核酸检测。昨天的首轮全员核酸检测，共采集样本117834份，结果全部为阴性。

梅州市将严格人员出行管理，倡导广大市民非必要不离梅、不出省，确需离梅出省的，须持有48小时内核酸检测阴性证明。

另据“人民深圳”微信公众号报道，深圳市卫健委昨天在疫情防控新闻发布会上通报，该市当天发现两名新增冠病确诊病例，其中一人基因测序结果为奥密克戎变异株，属新的独立疫情。这是深圳市首次检出奥密克戎变异株本土感染者。

深圳市卫生健康委二级巡视员林汉城在发布会上介绍，昨天发现的两例病例均为龙岗区某公司女员工，其中一人在本月8日、10日、12日核酸检测为阴性，15日在核酸检测中初筛呈阳性，16日凌晨经深圳市疾控中心复核也为阳性，诊断为冠病确诊轻型病例，为奥密克戎变异株。以上两例新发现病例，均已转送至深圳市第三人民医院应急院区隔离治疗。经初步排查，新增病例主要活动轨迹涉及龙岗区和坪山区。

林汉城说，目前，深圳市疾控中心已完成这两例病例冠病病毒全基因组测序，其中一例病例德尔塔变异株AY.103进化分支，与之前病例同源。另一病例基因测序结果为奥密克戎变异株，为一起新的独立疫情，其流调溯源工作正在进行中。

另据广东卫健委通报，截至16日24时，广东省新增本土确诊病例九例，深圳两例，珠海五例，中山一例（为无症状感染者转确诊），梅州一例。

此外，北京市官方将从周六（22日）至3月底，要求进返京者除了须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码之外，在抵京后72小时内也需进行一次核酸检测。

距离北京冬奥会不到一个月，北京市前天（15日）通报首起奥密克戎病例，抗疫压力升高。