中国经济去年增长8.1% 第四季增长放缓至4%

官方数据显示，中国经济去年取得8.1%增长，高于市场预期和中国官方目标。第四季增长跟第三季比明显放缓，但仍优于市场预期。

中国国家总计局网站今早（17日）公布的数据显示，中国经济在去年第四季取得4.0%的增长，明显低于第三季的4.9%。

早前接受路透社和彭博社访问的分析师和经济学家都预测，中国经济去年全年将取得8%的增长。中国政府则在《政府工作报告》中，将国内生产总值增长目标设定在6%以上。

在去年第四季国内生产总值方面，接受路透社访问的分析师预测增速为3.6%，接受彭博社访问的经济学家预测则是3.3%。

中国国家统计局分析，中国经济在去年持续稳定恢复，但外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

统计局说，下阶段将坚持稳中求进工作总基调，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，以实际行动迎接中共二十大胜利召开。

统计局也公布，中国房地产开发投资去年增长4.4%,全国商品房销售面积也增长1.9%。

去年全年全国居民人均可支配收入3万5128元（人民币，约7460新元），比上年名义增长9.1％，两年平均名义增长6.9％；扣除价格因素实际增长8.1％，两年平均增长5.1％，与经济增长基本同步。

此外，2021年末大陆31个省区市总人口为14.126亿人，比上年末增加48万人；全年出生人口1062万人，人口出生率为7.52‰。

去年全年全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年平均值下降0.5个百分点。

统计局局长宁吉喆今天在发布会上介绍2021年国民经济运行情况时说，当前中国经济下行压力仍然较大，居民就业增收受到制约，城乡之间、区域之间、不同群体之间收入分配差距，下一阶段将构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，逐步缩小收入分配差距，扎实推进共同富裕。