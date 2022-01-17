港媒：重庆政协主席王炯两会报告时晕倒

重庆市政协会议昨早（16日）开幕，有香港媒体报道称，重庆市政协主席王炯在开幕会作工作报告时在主席台晕倒。

香港《星岛日报》引述消息人士报道，昨天上午9时，政协重庆市第五届委员会第五次会议在重庆市人民大礼堂开幕，王炯作工作报告时突然倒下，估计是心脑血管问题，“在身边工作人员和摄影摄像的工作人员反应迟钝，从说不出话到倒下起码持续了五至八秒左右，居然没有人上去扶住他”。

《星岛日报》向几位在香港通过视频参加会议的重庆市政协委员查询，均称“没有看到”。不过，重庆卫视直播视频显示，重庆市委多名高层在主席台就坐，做工作报告者讲话语速缓慢（看不到本人），后来口齿不清，会场突然传出惊叫声，主席台多人站起来望向讲台，视频中断。

据悉，王炯送院抢救，重庆市政协副主席宋爱荣之后继续做工作报告。

香港《明报》也报道称，直播画面片段显示，重庆市委高层在主席台上听取报告，王炯读到“以实际行动，诠释了为国履职、为民尽责的担当和情怀”时，突然声音不稳，主席台多人突然望向同一方向，一片骚动，神情错愕。报道引述消息人士称，王炯在讲台上读报告时突然倒下，其后送院。

王炯现年58岁，河南人，长期在武汉钢铁（集团）公司任职，2008年调任全国总工会副主席、书记处书记，此后又先后担任安徽省委常委、组织部部长，江苏省委常委、组织部部长及河南省委副书记。2018年任重庆市政协主席，同时也是十九届中央候补委员。

这是继去年内蒙古自治区原主席布小林作政府工作报告晕倒后，地方“两会”会场再次发生官员晕倒事件。

去年1月，布小林在内蒙古人大会议做政府工作报告时突然晕倒，健康状况引发关注，她在休养几个月之后亮相，但去年8月由王莉霞担任内蒙古政府党组书记，布小林则改任全国人大环境与资源保护委员会副主任委员。