苹果据报接受台积电涨价 包下至少12万片4纳米产能

苹果公司据报将为台积电代工的4纳米工艺芯片支付更高价格。

台湾《工商时报》今天引述供应链业者消息报道，苹果新一代A16应用处理器已完成设计定案，将采用台积电4纳米N4P制程芯片，预计下半年开始在台积电Fab 18厂量产。

苹果A16应用处理器将搭载于新一代iPhone 14及iPad等产品，由于台积电产能供不应求，苹果已经接受涨价以确保产能，并包下台积电12万至15万片4纳米产能。

报道称，台积电今年全面调涨晶圆代工价格，苹果是台积电第一大客户，之前虽然没有被涨过价格，但为确保产能已接受涨价，但涨幅将低于其他客户。

台积电不对客户接单状况进行评论，但此前在法人说明会中提及先进制程布局进度。台积电称，5纳米N5制程已被证明为业界最具竞争力的先进為技术。为进一步提升下一波5纳米制程产品的效能、功耗和密度，台积电推出N4P和N4X制程技术。

台积电称，与N5制程相较，N4P制程效能提升11％，功耗降低22％，密度增加6％，首批产品设计定案预计将在今年下半年开始生产。

台积电集团本月13日公布业绩，截至去年12月的季度净利增长16％至创纪录的1662亿（新台币，下同，约81亿新元），比分析师之前的1614亿新台币平均预测来得高。

台积电总裁魏哲家本月13日在业绩说明会上说，今年台积电的收入可能比上年至少增长25%左右。他说，这将超过台积电所预测的芯片代工制造行业约20%的平均增长速度。

台积电大约一半的晶圆销售额来自为苹果公司等客户生产的先进制程技术半导体。

台积电股价今早跳空开高13元至685元，盘中冲上688元，涨幅2.38%，再创新天价。