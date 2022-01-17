官方人士：重庆政协主席王炯晕倒已苏醒 目前接受观察

重庆官方人士今天（17日）向《联合早报》证实，重庆市政协主席王炯昨早在重庆政协开幕会上作工作报告时，在主席台上突发晕倒，目前仍在接受观察，但身体已无大碍，预期他仍将参加重庆“两会”后半段议程。

这是继去年内蒙古自治区原主席布小林作政府工作报告晕倒后，地方“两会”会场再次发生官员晕倒事件。

重庆政协五届五次会议昨早9时在重庆人民大礼堂开幕。重庆卫视《重庆新闻联播》直播画面显示，王炯在9时10分许开始作报告，念稿时并无异常。

近45分钟后，王炯念到“以实际行动诠释了为国履职、为民尽责的担当和情怀”时，口齿开始出现明显不清，直播画面停留在主席台左侧时，王炯疑似晕倒，引发全场哗然。

王炯作报告近45分钟后，口齿开始出现明显不清，直播画面停留在主席台左侧时，王炯疑似晕倒，全场哗然。（重庆卫视《重庆新闻联播》直播截图）

画面显示，重庆人大常委会副主任王越表情惊讶张嘴，主席台多人站起来望向讲台。直播一度显示有人在讲台后倒地画面。

现场随即有人询问“有没有医生？”；有人并称“休息两分钟”。直播画面随后中断逾两分钟。

大会因王炯晕倒前后暂停逾三分钟。直播画面恢复后，王炯并未回到现场，改由重庆政协副主席宋爱荣继续完成工作报告。王炯今早也未出席重庆五届人大五次会议开幕会。

重庆官方人士今天接受《联合早报》询问时透露：“昨天会议期间，王炯主席突发晕倒，很快就苏醒过来了，然后也做了检查和观察，现在已经没有什么大的问题了。对会议的日程，包括整个（重庆）‘两会’的日程也没有影响。”

对于王炯缺席今早重庆人大会议开幕，该官方人士说，王炯目前在医生建议下继续接受观察。“具体是在医院还是在家里（接受观察），这个不确认。总之是在休息。”

该官方人士也透露，据医生判断，王炯可能因休息不好、身体劳累，才出现突发短暂晕倒。“（王炯）应该会参加后半段的会。就是一个身体突发情况，没有其他的情况。”

现年58岁的王炯在2018年任重庆市政协主席，同时也是十九届中央候补委员。

他曾长期在武汉钢铁（集团）公司任职，2008年调任全国总工会副主席、书记处书记，此后又先后担任安徽省委常委、组织部部长，江苏省委常委、组织部部长及河南省委副书记。

（记者是《联合早报》重庆特派员）