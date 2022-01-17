北京首宗奥密克戎病例 不排除从境外物品感染

北京市疾控中心今天（17日）通报，前天（15日）报告的北京市奥密克戎病例，经基因序列分析显示，与去年北美和新加坡等地分离的部分毒株相似度较高；该病例曾接触的国际邮件环境样本，经核酸检测属阳性，不排除从境外物品感染病毒的可能。

北京市今天召开疫情防控新闻发布会，北京市疾控中心副主任庞星火在会上通报，本月15日报告的北京市一例本土确诊病例，在实验室对病例标本进行全基因组测序，基因序列分析显示，病毒属于VOC/Omicron变异株（BA.1进化分支）。与北京既往病例以及近期国内外省（市）报告的奥密克戎变异株均存在差异，不属于同一传播链；与2021年12月北美和新加坡等地分离的部分毒株相似度较高。

庞星火透露，该病例自述近期曾收发过国际邮件，在进行了全面调查、采样和检测后，发现该国际邮件于本月7日自加拿大发出，途经美国及中国香港到达北京，病例于本月11日收到邮件。病例自述，在此期间其仅接触邮件包装外表面和文件纸张首页，未接触包装内表面和其他纸张。该中心已采集该国际邮件环境标本22件，其中包装外表面两件、内表面两件以及文件内纸张标本八件，经核酸检测均为阳性，并检测出奥密克戎变异株特异性突变位点。

庞星火还说，病例发病前14天内均无外省市旅居史，工作期间偶尔会收发国际邮件。病例于本月13日出现嗓子痒症状，14日出现乏力、发热症状，15日肺部CT未见新冠肺炎典型表现，综合14日、15日、16日病例标本的核酸检测CT值的变化，结合临床表现和检测结果，初步判断病例处于感染的早期阶段。结合病例流行病学史、可疑物品样本检测结果以及病例标本的基因测序结果，不排除其经境外物品而感染病毒的可能。

此外，北京市邮政管理局副局长、新闻发言人廖凌竹在同一场新闻发布会上介绍，北京市邮政管理部门将重点落实好国际国内涉疫区进京邮件快件防疫措施，加强统筹调度和风险研判，及时补齐漏洞短板，做到科学防控，精准防控。