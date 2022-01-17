反腐专题片首揭王富玉兄弟从茅台项目收巨款

中共中央纪委与央视联合制作的反腐专题片《零容忍》昨天（16日）播出第二集，介绍贵州省政协原党组书记、主席王富玉贪腐案情，首次披露他利用职务之便，让弟弟出面，通过茅台集团项目，收取6000多万元（人民币，1275万新元）分成。

王富玉仕途涉及河北、海南、贵州。他2004年12月，出任贵州省委副书记，2012年1月当选省政协副主席，次年当选省政协主席，2018年1月卸任，去年2月落马。

综合央视新闻、中国新闻网等报道，专题片揭露，王富玉被控敛财超过4.5亿，违规收受礼品礼金，多次接受私营企业主安排打高尔夫球、乘坐私人飞机，甚至退休之后仍在大肆敛财。

节目揭露，2014年，茅台集团在三亚投资开发一度假酒店，商人沈某请托王富玉帮忙承揽项目建设。

王富玉于是安排弟弟王富出面，让王富陪同沈某，请茅台集团项目负责人吃饭。席间兄弟二人通了个电话，随后沈某顺利中标，王富也以合作方名义，替王富玉坐收6000多万元分成。

王富玉长期使用的一套豪华别墅由关系密切的老板出资进行了高档装修，但别墅客厅里满墙挂的文字，都在标榜自己心系百姓、淡泊名利。

中央纪委国家监委第十监督检查室副主任王衡在节目上说，王富玉表面上把自己包装成清正廉洁，但实际上贪图享乐、追求奢靡生活。他甚至想着冬天要住三亚，夏天要住贵阳，春天、秋天要住深圳，并安排老板在三亚、深圳、贵阳给他买房装修。

天津法院去年11月30日一审公开开庭审理王富玉案。检方指控，他早在1995年就开始贪腐，利用职务便利为有关单位和个人在企业经营、规划审批、职务调整等事项上谋取利益，敛财4.34亿余元。2019年至2020年，离职后的王富玉还利用影响力收受他人给予的财物，共计1735万余元。