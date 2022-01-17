专家：多因素叠加致中国新出生人口下降迅速

中国国家统计局今天（17日）发布最新人口数据，2021年人口自然增长率为0.34‰，逼近零增长时代。专家分析称，根据目前人口变化和新出生人口数据，中国人口零增长会比预期提前将近五年。

中国国家统计局今天公布，2021年末大陆31个省区市总人口为14.126亿人，比上年末增加48万人；全年出生人口1062万人，人口出生率进一步降至7.52‰，人口自然增长率为0.34‰。

据路透社报道，保银资本管理公司首席经济学家张智威说，“人口自然增长率跌至0.34‰，是该数据发布以来首次跌破1‰。人口挑战是众所周知的事情，但人口老龄化的速度明显快于预期。”

他预计，中国总人口可能在2021年已经触顶，而且中国潜在经济增速放缓可能也比预期更快。

另据澎湃新闻报道，对于人口逼近零增长时代，中国人民大学人口与发展研究中心教授陈卫说，过去多数人口预测中国出现人口零增长甚至负增长预计是在2027年以后，但根据目前的人口变化和新出生人口数据，中国人口零增长会比预期提前将近五年。

中国人口与发展研究中心的研究团队提出零增长区间的概念，中国人口与发展研究中心主任贺丹解释说，出生人口和死亡人口相差100万的时候，就处在人口零增长区间，“十四五”期间中国人口会进入零增长区间。零增长区间的时间可能延续五年甚至更长时间，等人口变化稳定之后，才能确定是否进入负增长阶段。

中国第七次全国人口普查数据表明，2020年中国育龄妇女总和生育率为1.3。陈卫预计，2021年的育龄妇女总和生育率将降至1.15左右。这一数据低于1.5的国际警戒线，掉落这一水平以下通常被认为可能陷入“低生育率陷阱”。

但陈卫认为，没必要过分纠结于短期内生育水平的高和低，“虽然现在的生育率很低，但并不意味着未来长期下跌，生育率是波动的，变化也有规律。”

陈卫预计，未来中国10到20年人口的自然增长不会一直持续下降，会在零增长附近波动，也可能会出现负增长但不会有快速负增长。

对于中国出生人口快速下降的原因，贺丹总结为四大效应叠加，包括经济社会发展长期效应、育龄妇女规模下降效应、生育主体代际更替效应、冠病疫情下的延后效应。

“经济社会发展成为生育率下降的主导因素，比如受教育水平、人口流动与城镇化水平、社会保障福利水平提升。”贺丹说，加上“十四五”时期生育旺盛期妇女规模加速下降，从2020年的1.41亿将降至2025年的1.11亿，年均减少620万人。

同时，疫情对于生育的影响十分明显。贺丹说，疫情发生后，许多人都面临工作不稳定，收入减少，有调查显示约30%原有婚育计划人群推迟安排。

至于生育主体代际更替效应，贺丹解释说，目前90后成为生育主体，90后是改革开放以后出生的，他们的婚姻观念，对生活品质的要求和对自我发展的要求，跟前面几代人相差较大。他们初婚初育年龄延后，不婚不育比例上升。