中国卫健委称动态清零对奥密克戎仍有效

距离北京冬奥会开幕还有十多天，中国更多地方出现本土奥密克戎确诊病例，中国国家卫健委在关于奥密克戎的最新解答中强调，“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，对奥密克戎变异株仍有效。

卫健委今天（17日）在官网发布的最新解答称，目前已有的研究结果显示，奥密克戎变异株对现有疫苗并未完全出现免疫逃逸；现有疫苗对奥密克戎变异株仍有一定的保护效果，但对其预防感染的能力有所下降。

卫健委称，未发现奥密克戎变异株引起重症率和死亡率的上升，针对奥密克戎变异株，现有疫苗预防重症和死亡仍有效果。

此外，对奥密克戎变异株的基因组分析显示，其突变位点不位于中国第八版《新型冠状病毒肺炎防控方案》公布的核酸检测试剂引物和探针靶标区域，不影响中国主流核酸检测试剂的敏感性和特异性。

对于中国目前的应对措施，卫健委称，中国“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，对奥密克戎变异株仍然有效。

卫健委还说，中国疾控中心已针对奥密克戎变异株建立了特异性核酸检测方法，并持续针对可能的输入病例及关联的本土病例开展病毒基因组监测，有利于及时发现可能输入或关联本土的奥密克戎变异株。

目前天津、河南、辽宁、上海、北京以及广东都已检出奥密克戎变异株本土感染者，抗疫压力升高，北京进京政策已进一步加码。

北京此前已要求进京需持48小时内核酸阴性证明和“北京健康宝”绿码，昨日进一步要求，自本月22日起至3月底，进返京人员在抵京后72小时内需进行一次核酸检测。

中国交通运输部今天也下发通知，要求落实首都严格进京管理联防联控机制工作部署，严格查验旅客“北京健康宝”绿码，及时暂停14日内有一例及以上感染者的地市和陆路边境口岸所在区县进京道路客运服务，继续暂停进京旅游包车客运备案。