台商五人涉收受大陆资金介入2020总统选举被判监

包括长沙台湾同胞投资企业协会会长林怀在内等五人，涉嫌收受中国大陆资金介入台湾2020总统选举，今天（17日）分别被判处3年10月至1年8月不等监禁。

综合《自由时报》、风传媒等台媒报道，包括林怀在内等七名台商，因在2020年总统选举期间收受中国大陆国台办资金，举办湖南省台胞返台投票动员大会尾牙餐会，为国民党总统候选人韩国瑜辅选，被依违反《总统副总统选举罢免法》起诉，台北地院今天一审宣判林怀3年10月监禁。

除林怀外，其他被判人员是中华妇女联合会副秘书长及湖南省衡阳办事处主任沈斌、中华两岸新家庭协会会长蒋明霞、中华湖南邵阳旅台同乡会理事长张国君和台商庄桓漳，均被判1年8月。全案可上诉。

其他两名被判无罪的是中华妇联会理事长兼中华统一促进党党员何建华和中华妇联会副会长佟建华。

台北检方调查发现，中国大陆湖南省长沙市台办经济处处长黄道年为幕后金主，以办餐叙招待食宿及机票等手法，介入2020年台湾总统选举，动员台人返台投票给韩国瑜。

台北检方经查发现，自2019年9月起，何建华指示沈斌担任中华妇联会干部，在中国大陆湖南省筹设中华妇联会衡阳办事处。同年11月2日，何建华获统促党提名为不分区立委参选人第三名后，立刻指示沈斌透过微信广发中华妇联会举办两岸交流活动的成果，及她参选立委的相关讯息，拉抬中华妇联会在中国大陆的声望及影响力。

沈斌另从友人庄桓漳处得知，林怀将替国民党及韩国瑜提供造势餐叙、免费住宿，以及优惠机票活动等鼓励台商返台投票讯息，即联系长沙台协会会员连上铭，探询报名活动及补助细节，藉此动员中配返台投票给统促党。

此外，中华两岸新家庭协会会长蒋明霞所设立的衡阳人在宝岛微信群组，及中华湖南邵阳旅台同乡会理事长张国君所在的2019湖湘文化创意研习营等诸多群组，收到何建华等人讯息后，从2019年12月成立翻转台湾 蓝天再现等群组，向群组成员期约贿选，要求票投国民党及韩国瑜。

针对此案，韩国瑜办公室今天回应，韩国瑜对餐会活动内容并不知情，无从评论此次判决结果。

韩国瑜办公室指出，司法单位对澳洲王立强的假间谍案，造成大陆商人向心被控违反国安法，最后也因事证不足不予起诉，而此案在2020总统选战期间，以影射性方式抹红韩国瑜，伤害性极强，但如今司法单位仍欠台湾民众一个交代。

韩国瑜办公室强调，韩国瑜尊重台商接受大陆国台办金钱案，在公平、公正、公开前提下的判决。但该活动并无提供任何资金给韩国瑜竞选总部，相关报道却以“资助韩国瑜”这样有欠精确、误导性强的暧昧标题，对韩国瑜做影射及污辱性的伤害，无异对司法独立判决的公正性蒙上一层阴影。

此外，高雄市前市长韩国瑜今天也在面簿转发韩办的回应，并说：“含沙射影，多行不义必自毙！”