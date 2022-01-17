中国一年内查处16万逾起农村假劣食品案

中国官方公布的数据显示，政府机构从2020年11月至2021年11月这一年间，共查处了16万2000起农村假冒伪劣食品违法案件。

中国国家市场监督管理总局今天（17日）在网站上公布，市场监管总局、公安部、农业农村部、商务部、中华全国供销合作总社2020年10月联合印发通知，在全国范围内开展为期一年的农村假冒伪劣食品专项执法行动，共查处农村假冒伪劣食品违法案件16.2万件，罚没款14.8亿元（人民币，下同，3.14亿新元），查扣违法产品4369吨，吊销许可证96件，从业资格限制155人，对直接责任人罚款1728万元，公安机关侦办涉嫌犯罪案件1912件 。

市场监管总局、公安部和农业农村部也披露多起农村假冒伪劣食品专项执法行动典型案件，包括浙江省金华市一家公司，将一批临近保质期的食用油打开包装后装入新包装中，并标注新生产日期，作为新油销售；北京一个库房被当场查获涉嫌假冒“全聚德”包材近2000个；天津市一家公司售卖仿制的百事可乐浓缩糖浆277箱等。

案情较为严重的则包括重庆市的制售假酒案，以及杭州市的有毒有害牛百叶系列案，其中14名嫌犯在假酒案中落网，现场查获假酒原液2吨、假冒大众品牌白酒1.5万瓶、假酒包材8万余套。

至于有毒有害牛百叶系列案，则抓获犯罪嫌疑人27名，现场查获非法添加甲醛等非食用物质的牛百叶4吨，案值200余万元。