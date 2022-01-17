香港深蓝意见领袖冼国林 据传将宣布参选特首

港媒报道，在网上拥10多万粉丝的“蓝营”意见领袖兼商人冼国林，据传最快于本周三（1月19日）宣布参选特首。

《明报》引述认识冼国林的商界消息人士指，冼国林将19日在自己的平台宣布参选意向，并于2月15日填表报名参选特首选举。

该消息人士指，冼国林已辞去国艺娱乐主席职务，也从第一信用退股，拟弃商从政，但暂不清楚冼国林会以什么形式宣布正式参选。

另据香港01报道，冼国林近日积极接触政界人士寻求支持。有选委透露，曾收到冼国林邀请会面，谈到参选特首、寻求提名的事宜。另有第五界别选委称，耳闻此人有意参选多时，至近期付诸行动，估计参选另有原因。

此前，冼国林已出书讲述理念，最新出版的书定名《治港策》，讨论香港的方方面面，包括房屋问题、土地资源问题等。他曾向传媒表示，希望抛砖引玉，献计及供准参选人参考如何管治香港。

即将在今年3月举行的首选举，参选人须取得不少于188位选委提名，且五个界别中每个界别参与提名的委员须不少于15名，每名选举委员会委员只可提出一名候选人。其中由港区人大代表、政协及全国性团体香港成员组成的第五界别被视为“国家队”，紧贴中央路线。如果没有北京首肯，相信不可能取得足够提名。

据传，冼国林已在1月初着手组织团队，部署参选，财经专栏作家周显会协助冼国林参与选举工程。

冼国林也是咏春拳叶问之子叶准之徒弟，曾制作电影，包括《叶问前传》等作品，近年转型成为意见领袖，于网上评论时政，属“深蓝”阵营人士。他也曾屡发炮批评现任特首林郑月娥表现，包括在2019年指林郑处理反修例运动手法是“妇人之仁”。

《明报》与香港01皆设法联络冼国林求证，截稿前暂未获回复。