下午察：台积电为何能一路高歌猛进？

冠病疫情重创不少企业，但全球半导体巨擘台积电去年赚得盆满钵满。公司今年全面调涨晶圆代工价格，还准备投入高达440亿美元（593亿新元）经费扩大和升级产能，看来又要迎来大丰收。

这家1987年在台湾成立的半导体制造厂，近年发展迅猛，前景一片大好，离不开全球芯片短缺的事实，也于公司技术研发领先、业务超前布局有关。台积电与苹果等大品牌的合作关系，使其坐上了发展快车。

苹果据报接受台积电涨价

台湾《工商时报》今天（17日）引述供应链业者消息报道，苹果新一代A16应用处理器已完成设计定案，将采用台积电4纳米N4P制程芯片，预计下半年开始在台积电量产。

台积电今年全面调涨晶圆代工价格，业界人士透露，台积电半导体产品的价格较去年平均涨了8%至10％，苹果因为是台积电最大客户，所以涨幅将低于其它客户，具体价格目前尚未公布。

台积电之前没有对苹果涨过价，但公司生产的芯片供不应求，苹果为了为确保产能足够，据报已接受涨价，并包下台积电12万至15万片4纳米芯片产能。

开年就收到大订单，台积电今天在台湾证券交易所的股价飙升。盘中冲上每股688元（新台币，33.6新元），涨幅2.38%，创历史新高。闭市时回落至每股683元。

若以台积电创办人张忠谋退休时持股12.5万张且一股未卖、退休当日台积电收盘价229元新台币估算，台积电已涨逾459元，张忠谋退休后身家暴增573.75亿元。

亮眼的成绩单

上周四（13日），台积电召开了新年第一场在线法人宣讲会，对2021年的业绩以及今年的布局对外说明。

台积电财报上的成绩亮眼。（台积电官网）

公司去年表现极为亮眼，财报显示，台积电在2021年第四季度的营收高达157.4亿美元，同比增长21.2%，季度收入再创新高。

这已经是台积电连续第六个季度营收增长持续创出新高。综合2021全年来看，台积电的营收为568.2亿美元，营收同比增长24.9%。

在去年如此强劲增长基础上，公司今年还要更上一层楼。台积电总裁魏哲家在业绩说明会上预测，今年芯片代工制造行业将有约20%的平均增长速度，而台积电将跑赢平均值以及去年的佳绩，增长25%至29%。他预计未来几年，台积电美元营收年复合增长率达到15%至20%。

需求激增全球缺芯

为何台积电的增长如此迅猛，对未来又那么有底气？其中一大原因是全球市场目前面临芯片短缺、供不应求的局面。台积电眼下有做不完的生意。

不只是苹果等高端手机需要芯片，游戏机、医疗器材、农业机械、网络设备等也需要。冠病疫情颠覆人们日常生活，远程办公和在线学习等居家趋势兴起，全球对于新移动设备、个人电脑以及数据中心升级的需求飙升。而5G、自动驾驶、虚拟现实等新科技的不断普及化，对芯片的需求自然有增无减。

台积电生产的半导体芯片。（彭博社）

需求增加的同时，产能却受到阻碍。2020年起，受疫情影响，供应链被阻断、工厂关闭等对芯片发货造成负面冲击。虽然多数芯片制造商目前已恢复生产，但仍难以满足这段时间飙升的需求。

况且。芯片制作本身也要零部件。零部件迟到工厂，意味着芯片交付等待时间被延长。台积电的竞争对手英特尔首席执行官格尔辛格去年10月底在公司财报电话会议上就说：“相信我，如果不是受该行业其他零部件供应链的限制，我们的出货量会更大。”格尔辛格预计，芯片短缺会持续到2023年。

需要芯片的商家早就看到芯片供不应求的隐患，纷纷提前囤货，这一举动无疑让“缺芯”的情况雪上加霜。

芯片短缺的问题也不是一时半会儿能解决的。德勤的最新研究报告估计，芯片短缺情况将会在2022年持续，芯片交货期将拖延约10至20周，到2023年初情况才能得到缓解。

在这个背景下，台积电即便抬高产品价格，也不怕没有生意做。去年能交出亮眼的成绩单，多是市场强劲的需求所赐。

技术研发领先

但台积电并非全球唯一的半导体厂商，能揽来那么多生意，还是得益于在技术研发上领先。

做个比较，中国大陆半导体领头羊中芯科技在芯片制造上达到12纳米制程，而台积电已宣布2022年将量产3纳米的芯片，两者尚有数代之远。

台积电新竹创新博物馆中的半导体晶圆图片。（彭博社）

台积电在业绩说明会上透露，5纳米的N5制程已被证明是业界最具竞争力的技术，公司新的4纳米（N4P）工艺相比5纳米，效能提升了11%，功耗降低22%，密度增加了6%。首批产品设计定案预计将在今年下半年开始生产。

台积电CEO魏哲家说：“2022年，我们的资本预算预计在400和440亿美元之间。2022年资本支出的70%到80%将用于先进工艺技术，包括2纳米、3纳米、5纳米和7纳米；10%将用于先进封装，10%-20%将用于专业技术。”

彭博社1月13日刊登一篇评论就说，台积电两大竞争对手是韩国的三星与美国的英特尔，但这两家公司在芯片制造方面都有各自的短板。例如，三星除了芯片，还制作其他产品如显示屏、内存卡等，经费就被分割。而英特尔则在芯片工艺上远落后于台积电。

英特尔的劲敌是超微半导体公司（AMD），不同于英特尔可以自己生产芯片，AMD的多数芯片的生产都外包给了台积电。如此一来，这对英特尔而言是双重打击。

台积电如此注重技术研发，也与灵魂人物张忠谋的领导有关。张忠谋向来重视公司的技术创新，他去年10月26日在台湾玉山科技协会20周年庆祝大会暨论坛上演讲时说，自己是技术出身，要不断精进技术，这一点很重要。他强调，在科技事业里面，无论经理人还是CEO恐怕最好也是技术出身。

台积电如此注重技术研发，也与灵魂人物张忠谋的领导有关。（路透社）

张忠谋去年12月在台湾司法院一次演讲中，评估行内龙头竞争时说，三星仍是台积电强劲的竞争对手，主要原因在于台韩的产业优势相近，都是透过大量优秀人才与经理人取胜。

至于美国与中国大陆的挑战，张忠谋在去年4月的演讲中分析说，美国设厂的单位成本比台湾高，即使政府补贴措施，也无法弥补长期的竞争劣势。他也说，中国大陆的晶圆制造业虽经过20年发展获政府补贴资金高达数百亿美元，但半导体制造仍落后台积电五年以上，逻辑半导体设计落后美国及台湾一到两年，“所以大陆现在还不是对手”。

与苹果签约

自成立起，台积电就专注于生产，全神贯注提升自身的半导体工艺。2009年，美国发生次贷危机后，台积电创始人张忠谋不顾分析师反对，为了满足客户的要求，决定加大投资，并于苹果公司建立合作关系。

到了2015年，苹果的iPhone 6s的代工订单由三星和台积电两家负责，而台积电首先实现了稳定的量产体制，证明了自己的技术实力。

此后，iPhone 7的中央处理器全部生产均由台积电承担，也使台积电在2017年的利润创新高。

台积电的急速发展，与签下苹果公司这个大客户有关。（路透社）

根据台积电最新财报披露的信息，台积电2021年主要收入来源依旧来自于智能手机，其收入占比达44%。

苹果本身的业务也如日中天，每年都要推出新型号的手机，市场反应热烈，这自然带动了其芯片生产商台积电的业务。

台积电能与苹果这个大客户建立关系，不仅为公司带来订单，还未公司产品的质量、业务能力等背书，吸引更多大客户送上门来。

在全球芯片短缺、公司技术领先的大背景下，台积电今年的业绩再创新高，继续甩开对手几条街，也是在意料中的事。