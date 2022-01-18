路透：信达取消对蚂蚁投资受到了政府压力

知情人士称，由于政府部门的压力，中国信达资产管理有限公司取消了斥资约9.44亿美元（约12.73亿新元）收购蚂蚁集团消费金融子公司20%股份的交易。

据路透社报道，信达是中国四大国有资产管理公司(AMC)之一，该公司周四宣布取消对蚂蚁消金的投资计划，但没有详细说明原因。

报道称，这一决定可能会进一步推迟蚂蚁集团由监管部门推动的整改，并拖慢蚂蚁重启首次公开上市的时程。蚂蚁集团原定于2020年11月规模370亿美元的两地上市案在最后一刻破局。

两位直接知情消息人士称，信达对蚂蚁的关键注资得到了主要监管机构--中国银保监会的认可，但未能获得更高层级政府部门的批准。

其中一位消息人士称，中国国务院是质疑信达投资蚂蚁的主管部门之一，并最终予以反对；蚂蚁集团的核心业务仍在重组之中。

第二位消息人士说，否决也是因为担心该交易可能违背国有资产管理公司的改革方向，即要求资产管理公司专注于处置不良贷款的核心业务，以及剥离非核心资产。

信达周一不愿在其周四宣布退出的声明之外进行详细说明。该公司在声明中表示，这一决定是经过商业上审慎考虑和与蚂蚁消金谈判后作出的。

蚂蚁消金没有回应路透的评论请求。

上周，蚂蚁消金表示尊重信达的“商业决定”，并表示将“确保消费信贷业务整改落实到位”。

银保监会和国务院新闻办公室没有立即回应评论请求。

由于事涉敏感，消息人士不愿透露身份。