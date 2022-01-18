江苏奖励捞获10境外水下窃密装置渔民

中国江苏省昨天（17日）召开表彰大会，奖励16名打捞并上缴水下可疑窃密装置的人员。

据江苏广电旗下短视频账号“荔直播”报道，江苏昨天召开“沿海国家安全人民防线专项表彰奖励大会”，表彰并奖励在中国领海海域打捞上缴水下可疑窃密装置的11位渔民及五名相关人员。

报道称，2020年至今，江苏渔民发现10个他国制造的可疑装置，具有水下调查、识别、窃密等特殊功能，给国家安全造成威胁。

中国军媒《解放军报》旗下微博账号“钧正平工作室”今天发文评论称，随着越来越多民众了解到维护国家安全的重要性，沿海渔民打捞可疑装置上交的行为也屡见不鲜，对他们进行表彰奖励，是对其自觉维护国家安全行为的肯定，“人人都提高警惕，有效防范，任何隐秘的窥伺刺探都难以攻破牢固的全民防线”。

据江苏新闻报道，这已经不是江苏第一次对打捞上缴水下可疑窃密装置的渔民进行表彰奖励，2016年以来，江苏省先后四次召开了这样的表彰奖励大会。

中国央视去年4月在全民国家安全教育日前夕也曾披露，江苏盐城一名渔民和船员们在近海捕鱼时，打捞到体积庞大的黑色物体，随后报告了当地渔政和国家安全部门，并把捕捞到的装置移交给国家某研究机构。

中国水声工程专家唐建生当时研判，渔民打捞到的装置是波浪滑翔机，研判是境外国家在中国海域秘密投放的窃密装置。

据报道，波浪滑翔机是近几年来出现的一种新型海洋无人潜航器，通过波浪的起伏提供动力向前行进，再通过太阳能为仪器的数据采集、通信、定位等功能提供能量。

报道称，江苏、浙江、广西、海南等多地都曾有渔民捕捞到来自国外的技术监测装置，而且型号各异、种类繁多、功能先进。