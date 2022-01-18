港警逮捕国泰两名违规外出机组人员

香港国泰航空两名机组人员上个月因违反防疫规定外出，将病毒带入社区，警方昨天（17日）以违反防疫相关条例为由，将这两名机组人员逮捕并落案起诉。

综合《星岛日报》及网媒“香港01”报道，香港警方称，两人分别在去年12月24日及25日从美国飞抵香港，他们在医学监察期间，分别于12月25日及27日进行不必要活动，涉嫌违反《预防及控制病规例》。两人其后均确诊冠病，经确认判定为奥密克戎病例，现已完成治疗离开医院。

虽然香港警方未公布涉案航空公司，但上个月有两名香港国泰航空空服员违规外出用餐。其中一名机组人员上个月24日飞抵香港，他在隔天乘搭巴士到屯门嘉悦半岛，与当日由美国芝加哥抵港的另一名机组人员在家聚餐，涉违反免检疫安排。

另一名违规机组人员上个月27日则与父亲和朋友到九龙塘又一城望月楼吃午餐，导致该地多名食客被传染，引发“望月楼群组”感染。香港也因此出现首起奥密克戎社区病例。

香港警方昨天将两人逮捕，并在征询法律意见后，落案起诉两人。他们已获准保释，案件将于2月9日在屯门裁判法院及东区裁判法院过堂。

根据条例，一经定罪，可处第二级罚款5000元（港币，约864新元）及监禁六个月。

针对两人违规外出，国泰本月1日发表声明称，对涉事者的行为令人感到极度失望，损害到其他机组人员所展现的模范守规精神，并已将两人开除。