中国证监会将推动中美审计监管合作取得进展

中国证监会周一召开2022年系统工作会议表示，将创造条件推动中美审计监管合作取得更大进展，加快推进企业境外上市监管制度政策落地，继续坚定、有序支持符合条件的企业境外上市。

据证监会官网消息，中国证监会坚持对特定敏感领域融资并购活动从严监管，为资本设置“红绿灯”；将稳妥化解债券违约风险，完善市场化法治化债券违约处置机制；稳步推进私募基金风险分类整治。

证监会将研究出台更多有利于稳增长、稳预期的政策措施，继续保持IPO、再融资常态化。

会议并指出，将引导上市公司聚焦主业做优做强，继续稳妥推动风险类公司出清，更好发挥资本市场“晴雨表”功能。

同时，推动期货和衍生品法、上市公司监管条例等立法；发挥好打击资本市场违法活动协调工作小组等机制作用，强化行刑衔接，进一步增强执法震慑。

中国证监会主席易会满去年末表示，将多措并举促进市场平稳运行，坚决防止大上大下、急上急下；正抓紧制定全市场注册制改革方案，确保这项重大改革平稳落地。

针对美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布《〈外国公司问责法〉认定报告》，认定60余家在美注册中国会计师事务所“无法完成检查或调查”，中国证监会去年12月中表示，PCAOB“认定报告”中关于中美审计监管合作历程和现状的描述，未能全面、客观反映中方所持立场和所作努力，会就相关情况与美方沟通。

