孙春兰：天津防疫取得阶段性成效

中国国务院副总理孙春兰到天津调研指导防疫工作时称，天津防疫已取得阶段性成效。

据新华社昨天（17日）报道，孙春兰从本月12日至17日在天津调研指导防控工作，到疫情暴发地津南区，深入封控小区、教育园区、定点医院等，了解疫情溯源、全员筛查等工作。

孙春兰称，这次疫情是奥密克戎病毒株引发的首起本土聚集性疫情，天津市政府贯彻国务院决策部署，采取有力措施，将疫情有效控制在暴发地，遏制了疫情扩散和外溢，防控取得阶段性成效。

她说，天津疫情主要集中在津南区，感染者占全市的94%，须推动津南区实施敲门行动、社会面“清零”行动，开展全员筛查，及时排查密接人员。她强调，天津生活物资供应充足，并要求把服务保障工作做细做实，及时解决民众日常生活、就医用药等实际困难。

孙春兰还强调，春节临近，各地疫情防控工作专班要加强应急值守，掌握防控政策和技术指南，一旦发现疫情快速反应、及时扑灭。从近期发生的聚集性疫情看，做好常态化防控，要坚持预防为主，落实“四早”要求，及时发现排除风险隐患。

据中国卫健委消息，天津市昨天新增18例本土冠病确诊病例，无新增境外输入病例，无新增本土无症状感染者，新增一例境外输入无症状感染者。从1月8日至1月17日，天津市累计报告本土确诊病例312例。