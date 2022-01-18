汤志平任山西省副省长

中国山西省人民代表大会常务委员会会议1月15日任命汤志平为山西省政府副省长。

据环球网和山西日报综合报道，会议还决定免去王一新的山西省政府副省长职务。

汤志平曾任上海市副市长，2021年12月官方报道显示，他已调任山西省政府党组成员。

官方履历显示，汤志平出生于1965年11月，汉族，上海市人，中共党员，1990年3月参加工作，研究生，工学硕士，高级工程师。

他曾历任上海市城市规划管理局副总工程师、局长助理、副局长，徐汇区副区长、区委常委，市发展改革委副主任、市物价局局长，市建设交通工作党委副书记、市建设交通委主任、市建设管理委主任，黄浦区委副书记、区长、区委书记，市政府副秘书长、市发展改革委主任、党组书记，市委副秘书长、市政府秘书长、市政府办公厅主任、党组书记、市孙宋文管委主任等职。

2019年9月，汤志平任上海市副市长，是当时上海市政府领导班子中最年轻的领导。

此番卸任山西省副省长的王一新，已于2021年12月调任黑龙江省副省长。王一新生于1965年12月，曾任中国海洋石油总公司总经理工作部（办公厅）总经理（主任），2004年调任海南省政府副秘书长、研究室主任，后任海南省农垦总局（总公司）局长（总经理）、海南省农垦集团有限公司董事长、海南省农垦总局党委书记等职。

2013年1月，王一新任山西省副省长，2017年1月同时兼任山西省国资委党委书记，2018年2月卸任山西省国资委党委书记职务，继续任山西省副省长，2021年12月任黑龙江省副省长。