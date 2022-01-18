姚明：希望持负面看法的NBA球星来中国看看

针对美国NBA球星坎特呼吁运动员抵制北京冬奥会，中国全国政协委员、篮球协会主席姚明昨天（17日）说，如有机会希望邀请对中国持负面看法的NBA球星来中国看看，“这会让他们对中国有更加全面的认识。”

据法新社报道，坎特（Enes Kanter Freedom）近来成为体育界最活跃的中国批评者之一。随着北京冬奥会临近，坎特多次通过社交平台发声，并成为西方新闻节目的嘉宾。

在最近的一次访谈中，他指责中国“用金钱来收买沉默”，并呼吁其他运动员“把道德放在比金钱更高的位置”；对于美国、英国和澳大利亚等国外交抵制北京冬奥，他表示“很好，但还不够”。

另据《环球时报》报道，对于坎特的言论，曾在NBA效力于休斯顿火箭队的姚明昨天在中国公共外交协会举办的“世界的冬奥”主题下午茶活动中说，体育是交流的桥梁，“既然是桥梁，在上面通行的人和车就避免不了有时会‘撞一下’。我相信时间会解决很多问题，我们希望这座桥梁是始终存在的。”

对于坎特本人，姚明说，每个人了解事物的渠道是不同的，因此会有一些不一样的观点。针对特定球员的言论，他不便评价，“但是如果有机会的话，我希望可以邀请他来中国看看”，这会让他对中国有更加全面的认识。

也是“冰雪运动推广大使”的姚明坦言，作为南方人，冰雪运动确实不是自己的擅长。但这与中国参加奥运会、申办奥运会和举办奥运会的历程相似，都需要有从不熟悉到熟悉的过程。

对于美国等一些国家宣称不派官方代表出席冬奥会，姚明说，无论是冬奥会还是夏奥会，它首先是为全世界运动员和教练员以及所有的体育爱好者提供的平台，这是最重要的。

他谈到当年去美国打球时候的经验说，当时为了更好融入到美国球队中，他买了很多书籍来了解当地的风俗习惯以及公序良俗，但在生活及训练中仍避免不了碰到各种问题。

姚明说，冬奥会是一场体育和文化的盛会，他希望就像一场庙会一样，哪怕是平时有争吵的邻居，在参加庙会的时候都会享受节日的氛围。

坎特在土耳其长大，曾因批评土耳其总统埃尔多安的政策而被注销护照，去年底加入美国籍，并改名为Enes Kanter Freedom（Freedom，自由）。

坎特去年10月曾在视频中发表涉及西藏的言论，表达对西藏的支持，引起风波，中国随后停播凯尔特人的所有比赛。