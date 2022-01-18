台湾仁宝电脑出现员工确诊停工一周

台湾桃园疫情升温，台湾笔记本电脑、手机代工大厂仁宝电脑（Compal）因出现员工确诊病例，昨天（17日）宣布其桃园工厂停工七天。

综合台湾《联合报》及《中国时报》报道，早前仁宝电脑两名员工本月15日确诊，厂方15日、16日一连两天紧急召回1500员工进行筛检，再发现一名员工确诊。

随后，仁宝电脑宣布全面暂停其位于桃园市平镇工厂的生产活动七天，桃园市政府卫生局19日也将对全厂员工进行第二次采捡。

自台湾桃园机场发现三名清洁人员和一名防疫德士司机确诊，其中一名清洁人员确诊感染奥密克戎后，台湾防疫压力大增。

《日经亚洲评论》报道分析称，这是几个月来台湾大型科技制造商首次因担忧冠病疫情而宣布停工。

处于疫情中心地区的桃园是许多科技公司总部的所在地，包括印刷电路板制造商欣兴电子，以及世界上最大的笔记本电脑合同制造商广达电脑。桃园市也临近亚洲重要的半导体中心新竹，台积电和联合微电子公司都在新竹开设大型生产设施。

为了防止疫情扩散，台积电从周一开始收紧防疫措施，将员工分成不同的小组以减少接触，并暂停所有外来人员的访问。广达电脑同样关闭公司内所有公共场所，停止外部访问，并以虚拟方式举行所有会议。

仁宝是苹果iPad和智能手表Apple Watch、谷歌的Pixel手机和亚马逊的Echo智能设备的主要制造商，其桃园工厂将戴尔列为持有政府合同的主要客户之一。报道引述仁宝电脑发言人说，公司将进一步评估情况，若有必要，公司将利用其海外产能，例如越南分厂来支持桃园工厂。