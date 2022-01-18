云顶香港可能申请临时清盘 其资金或已枯竭

云顶香港最快周二（1月18日）可能提交临时清盘呈请，先前其德国造船附属公司破产后无法取得资金以帮助其维持运营。

据彭博社报道，云顶香港在提交香港交易所的文件中说，除非公司收到一项可行建议，其中附带一个令公司能够偿还到期债务、各方一致认可及同时满足各方条件的重组方案，否则该公司可能向百慕大主管法院提交临时清盘呈请。公司股票也已停牌。

云顶香港的间接全资附属公司MV Werften上周向德国当地法院申请破产。先前的救助谈判僵持不下，云顶与德国当局之间陷入争端，双方都将MV Werften的破产和因此造成1900人失业归咎于对方。这家邮轮公司警告投资者，可能会出现高达27.8亿美元（37.50亿新元）的交叉违约。

在疫情触发的一系列限制措施引发了全球旅游行业公司的重组和破产后，云顶香港的财务状况迅速恶化。这家在全球疫情封锁期间退出“公海游”的公司去年5月报告录得17亿美元的创纪录的亏损。

云顶香港周二表示，法院驳回公司对梅前州的申请，内容包括要求梅前州满足集团的动用要求，并允许其按照备用融资协议的条款及条件提取8800万美元梅前州备用融资。

云顶香港在声明中表示，该公司“认为其已尽一切合理努力与其融资安排项下的相关交易对方进行磋商”。

它补充说，“董事会认为，委任临时清盘人尤为重要，并符合本公司、其股东及其债权人的利益， 以尽量提高财务重组的成功几率，并提供暂缓追讨的空间及避免其任何债权人对本公 司进行无序清盘。”

另外，云顶香港表示，史亚伦、林怀汉及陈和瑜已经辞去独立非执行董事之职务，据此不再担任该公司审核、薪酬和提名等委员会的成员。