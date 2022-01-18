中国房地产行业萎缩速度加快 继续拖累经济增长

去年最后三个月，中国房地产行业萎缩速度加快，楼市低迷继续拖累中国经济。

据彭博社报道，中国国家统计局周二发布的2021年四季度和全年国内生产总值(GDP)初步核算结果，继第三季度萎缩1.6％后，中国第四季度房地产业GDP同比萎缩2.9％。这是自2008年以来季度数据首次连续出现萎缩。

同期建筑业GDP也下降了2.1％。根据彭博计算，这两个行业合计占2021年全国GDP的13.8％，低于2020年的14.5％。

尽管政府努力放松了一些房地产融资限制，但中国房地产市场去年12月持续下滑，房地产销售、投资、土地出让和融资活动均出现下滑。 根据彭博计算，12月份房地产投资同比萎缩14％。全年为增长4.4％。

周一发布的数据显示，受到楼市滑坡和消费支出疲软的拖累，中国第四季度经济增速降至一年多以来最低水平，同比增长4％，低于第三季度的4.9％。12月份工业增加值增速略有加快，但社会消费品零售总额大幅放缓。

GDP初步核算数据证实了消费的疲软，为控制全年不断反复的疫情而实施的限制措施抑制了消费。第四季度住宿和餐饮业GDP增长4.7％，增速低于之前的5.7％。鉴于omicron变种在中国部分城市的蔓延，疲弱的人气可能还会持续一段时间。

制造业增长保持稳健，第四季度同比增长3.1％，反映出防疫措施对工业生产的影响有限，以及世界各地对中国商品的旺盛需求。周一的数据显示，去年制造业增加值占GDP的比重为27.4％，较上年上升1.1个百分点。