涉间谍案澳籍华裔作家杨恒均据报健康堪忧

因涉嫌从事间谍行动在三年前被中国拘捕的澳籍华裔作家杨恒均，其家人担心他不断恶化的健康状况可能会令他在狱中死亡，澳大利亚政府则呼吁中国立即释放杨恒均，允许他回澳大利亚。

综合彭博社和澳大利亚广播公司（ABC）报道，杨恒均的家人透露，现年56岁的杨恒均患有严重的痛风、高尿酸、高血压、视力受损和眩晕等健康问题。杨恒均的最近血检结果显示他的肌酐指标上升，担心他可能会出现肾衰竭。

澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）称，她对杨恒均的健康状况“极为担忧”，并呼吁中国政府确保他能获得所有必要的医疗援助，且释放杨恒均，允许他返回澳大利亚。

杨恒均本名杨军，曾任职中国外交部，1999年移民澳洲后，以作家身份活动，经常发表涉及民主和人权的文章。他2019年1月自纽约飞往广州时在机场被捕，至今已被关押逾三年。中国政府指控他从事危害国安的活动，并接受海外间谍组织任务，但被他否认。

杨恒均案件于去年5月在北京开庭审理，不过中国政府以“该案涉及国家秘密”为由不公开审理，杨恒均的家人及澳大利亚外交官均被拒绝参加法庭听证会。杨恒均案的判决也将会被延迟到今年4月才公布。

等待中国法官的判决之际，杨恒均也要求当地有关部门公布案件，向世界、澳大利亚政府提供详情。

去年5月，中国外交部发言人赵立坚针对杨恒均案称，中国司法机关充分保障了杨军的各项诉讼权利，充分尊重并落实了澳方探视获得通知等领事权。他并称有关国家秘密的案件不公开审理是通行做法，已就澳大利亚“粗暴干涉中国司法主权”提出交涉。