肖毅被公诉 违规支持虚拟货币“挖矿”案情披露

江西省政协原党组成员、副主席肖毅涉嫌受贿、滥用职权一案，已被检察院提起公诉，检方也披露了他滥用职权支持虚拟货币“挖矿”的案情细节。

据中国最高人民检察院官网发布的消息，肖毅涉嫌受贿、滥用职权案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由浙江省杭州市人民检察院审查起诉。浙江省杭州市人民检察院近日已向杭州市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控，肖毅利用担任江西省人民政府驻北京办事处主任、江西省抚州市委书记、江西省政协副主席等职务上的便利，为相关单位和个人在工程承揽、项目开发等事项上提供帮助，非法收受他人财物，数额特别巨大；

检方指控还称，肖毅在担任抚州市委书记期间，明知抚州市创世纪科技有限公司等企业主要从事虚拟货币计算生产业务，涉及虚拟货币生产设备的制造、销售以及虚拟货币交易活动，仍违反国家规定，在财政补贴、案件审判、资金支持、电力保障等方面违规提供帮助，致使公共财产遭受重大损失，造成恶劣社会影响，情节特别严重，依法应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。

现年60岁的肖毅从政后长期在江西任职，曾任江西省政府驻北京办事处主任、党组书记，2015年任抚州市委书记，2018年后升任江西省政协副主席，跻身副部级。

肖毅去年5月在江西政协副主席任上落马，中共中央纪委国家监委同年11月通报肖毅被“双开”消息时，指他滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币“挖矿”活动。

中国媒体此前报道，肖毅主政抚州期间，曾大力推动“数码经济”，实际上做的都是比特币挖矿生意。世界上最大区块链技术企业之一的德国慕尼黑GM基金会，曾与号称“矿圈第一人”的福建富商林庆星成立合资公司，2017年在抚州投资40亿元（人民币，8亿4800万新元）建设超级计算机运算服务中心，其实利用设备进行高性能计算以获虚拟货币奖励。

这家德企与林庆星之后反目打官司导致内情曝光，招致中纪委介入彻查，肖毅随之落马。