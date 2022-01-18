中国发改委：对一季度经济平稳开局充满信心

中国国家发展与改革委国民经济综合司司长袁达今天（18日）说，中国宏观政策仍有较大空间，政策储备工具较多，对实现一季度平稳开局、保持全年经济运行在合理区间充满信心。

中国国家发改委今天召开例行发布会，根据国家发改委会后于官网发布的文字实录，袁达在会上说，中国产业链韧性不断增强，抗风险、抗冲击能力进一步提高。宏观政策仍有较大空间，政策储备工具较多，有能力保持经济平稳运行。

他说，今年局部散发疫情影响居民消费，投资增长也受到一些制约，外贸进出口不确定性较大，企业生产面临要素短缺等问题，中小微企业经营困难增多，市场预期和企业信心出现波动。

尽管如此，袁达称，“展望全年走势，我们有信心、有条件、有能力促进经济平稳健康可持续发展。”

他认为，政府要抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措，及时研究提出振作工业运行的针对性措施。他强调，宏观政策要突出稳字当头、强化政策统筹协调、围绕经济平稳开局。

发改委政策研究室主任金贤东在同场发布会称，要完善外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，保障外资企业依法平等进入已经开放的领域。推动重大外资项目落地实施，及时解决项目存在的问题。

能源供应方面，经济运行调节局局长李云卿说，当前全国能源供应总体平稳，但供需形势及国际市场环境仍然较为复杂，要确保能源安全稳定供应，指导产煤省区和煤炭生产企业在春节期间保持正常生产销售及发运，及时做好煤炭产运销衔接。