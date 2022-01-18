中国电网计划投资规模创纪录 或提振光伏市场

中国国家电网公司2022年计划发展总投入为5800亿元（人民币，下同，1232.54亿新元），在电网投资方面的计划投入创纪录的5010亿元。从清洁能源发电商到电力设备制造商再到用于传输电力的铜金属的冶炼商都有望从中受益。

据彭博社报道，彭博整理的数据显示，在有数据可查的最后一年，即2020年，国家电网的资本支出为4400亿元人民币，营收为2.7万亿元。

中国国家电网公司有一份完整的待办事项清单，以帮助中国实现2030年前现碳达峰、2060年前碳中和的目标。该公司正在加快建设特高压线路，以便将中国中部的清洁能源中心与东部的主要人口中心连接起来。国家电网目前有26条特高压线路正在运营，根据上周的一篇报道，“十四五”期间，该公司计划再建38条线路，总投资3800亿元。

特高压电网将有助于缩小中国清洁能源产能与利用率之间的差距，因为可再生能源发电通常具有间歇性且难以存储。这对于中国期待已久的启动全国电力市场的计划取得成功也将是至关重要的。通过全国电力市场，电力将可以在近乎实时的基础上跨省交易，并有利于日益便宜的可再生能源发电上网。

国家电网还有其他要做的事，包括抽水蓄能，这是最古老的储能方式之一。在电力过剩的时候，水泵抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站。

根据国家能源局消息，国家电网经营区抽水蓄能电站在运、在建规模分别达到27吉瓦和48吉瓦。中国希望到2030年启动并运行120吉瓦。

虽然抽水蓄能项目的总投资不为人知，但国家电网上个月表示河北丰宁抽水蓄能电站每吉瓦支出约为53亿元人民币，建成后将成为世界上最大的抽水蓄能电站。

国网的投资计划也受到大宗商品交易员的密切关注。对于能源从化石燃料转型至关重要的铜金属的交易员更是如此。