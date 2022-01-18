惠誉料中资房企流动性持续受压或触发更多违约

评级机构惠誉周二预期，2022年中国房地产行业展望为恶化，中资房企的财务流动性将持续一段时间承压，且可能会触发更多违约事件。惠誉预计，流动性压力及随之引发的市场信心下降，将加剧房地产年销量的收缩，今年合同销售额将同比下降10%至15%，均价则跌5%。

据路透社报道，惠誉评级大中华区房地产评级联席主管郑俊英在该行信贷展望会议发表的观点称，中资房企的经营环境将持续面临挑战，要到下半年经营和融资环境方有望出现较为实质性的复苏。

他指出，由于投资者信心不足，大部分中资房企都无法在资本市场取得融资渠道。仅少数几家房企设法在境内资本市场筹得资金，但当前的融资成本比较高。

银行贷款仍然是房企的主要融资渠道，但尚不足以覆盖2022年到期的庞大债务规模，某些房企正通过处置资产来提振流动性。

据中国国家企业信用信息公示系统显示，深陷债务困境的中国恒大旗下两家公司--昆明恒拓、佛山盈沁发生工商变更，由五矿国际信托有限公司接盘。

惠誉预计，政府将采取进一步措施稳定房市。但鉴于房地产行业去杠杆是大势所趋，任何政策宽松都将比较谨慎。

近月多家内地房企遭到降级，最新是标普全球下调雅居乐评级至“B+”，因有大量债务到期且融资渠道收紧；惠誉周一则将禹洲集团长期外币发行人违约评级从“CCC”降至“C”。