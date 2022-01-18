乐玉成：台“邦交国”清零是早晚的事

中国大陆外交部副部长乐玉成今天（18日）在一场论坛上就两岸问题说，大陆在反对台独的问题上没有任何退让和妥协余地，坚信中国必将统一，台湾所谓的“邦交国”清零是早晚的事。

据中央广播电视总台旗下新媒体平台“看台海”微信公号消息，有记者今天在2022宏观形势年度论坛上就大陆在两岸问题上的外交目标提问，包括是否让台湾所谓的“邦交国”数量清零？台海是否真的会爆发战争？以及是否有统一时间表？

乐玉成用三个问题回答提问，第一个问题：台湾是谁的台湾？乐玉成说，海峡两岸由于内战处于政治对立，但中国的主权和领土完整没有分割，台湾不是别国的领土领地，中国对台湾拥有无可争辩的主权；他强调，这是讨论台湾问题的根本出发点和前提，“台湾是谁的？台湾是中国的”。

第二个问题：什么是一个中国？乐玉成说，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，大陆和台湾同属一个中国，这就是一个中国。

他批评美国口口声声说奉行“一中”，但行动上却支持台独、侵蚀中国的主权，通过切香肠、踩红线等各种方式支持台独，是要把一个中国掏空、虚化、歪曲，也是假“一中”、假一个中国，“在台湾问题上，一个中国问题上我们也要打假。”

第三个问题：台湾的未来在哪里？乐玉成警告说，（台湾所谓的）“邦交国”清零是早晚的事，搞台独分裂，只会最终走向穷途末路；他还称，搞台独十分危险，“我们叫玩火，或者说台独就是导火索”，要坚决予以抵制和反对。

中美洲国家尼加拉瓜上个月宣布与台湾断交，转而与北京复交，成台湾最新丢失的邦交国，台湾如今仅剩14个邦交国。

台湾的邦交国数量自1988年起不断下滑。据台湾媒体数据，在李登辉时期，台湾的邦交国最多达31国，陈水扁时期降至23国。马英九时期实行“活路外交”，仅与甘比亚断交。

蔡英文2016年上任以来，共丢掉八个邦交国，包括圣多美和普林西比、巴拿马、多米尼加、布基纳法索、萨尔瓦多、所罗门群岛、吉里巴斯、尼加拉瓜。