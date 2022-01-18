台政治人物声望民调：柯文哲升至第三 朱立伦居末

台湾TVBS最新民调显示，台北市长柯文哲在最新声望调查中上升六个百分点，升至第三名，国民党支持者中有七成满意柯文哲；新北市长侯友宜声望排名第一，而国民党主席朱立伦声望则排名居末。

据台湾TVBS报道，TVBS民调中心针对全台13名主要政治人物进行声望调查，结果显示，侯友宜声望虽然较去年略降四个百分点，但仍然有七成的满意度，再度夺下第一；陈时中声望排名维持第二，满意度为57%，比去年下滑九个百分点；柯文哲则增加六个百分点，以48%的满意度升至第三名。

民调分析称，柯文哲因疫苗、防疫政策问题频频批评中央，卸任后动向也备受关注，声望有了提升，从去年的第五名升至第三名，六都市长中仅次于侯友宜。

进一步交叉分析显示，尽管柯文哲支持者还是以20至49岁民众为主，但50岁以上民众的满意度也大增一成以上，国民党认同者更有71%满意柯文哲，增幅大增两成以上，显示柯文哲获得不少中老年族群支持。不过，20至29岁民众不满意度也从去年9%暴增至23%，30至39岁不满意度也增加一成。民调分析称，这或许代表“柯粉”结构正面临重组。

其他政治人物方面，台湾总统蔡英文声望为41%，与去年4月相同，排名从第六降至第七，而不满意度增加七个百分点，至40%，与满意度相当；朱立伦声望为21%，排名居末，有61%表示不满意，是此次调查13位政治人物中最高。交叉分析显示，民进党认同者及中立民众对朱立伦的满意度仅两成左右，而国民党认同者只有38%表示满意，低于不满意的55%。

民调称，台湾去年年底接连几次蓝绿对决后，今年年底将举行县市长“九合一”选举，蓝绿主要政治人物的表现，也将影响地方选战胜负。