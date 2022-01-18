中国发改委：个别房企违约不影响境外债市场整体功能

中国国家发展改革委政策研究室主任金贤东强调，个别房企境外债违约，不影响中资境外债市场的整体功能。

据澎湃新闻报道，有媒体1月18日在中国国家发展改革委召开的新闻发布会上提问：2021年，在全球经济明显复苏、大宗商品价格上涨、通胀持续升温、美国国债基准收益率震荡上行的背景下，国际金融市场波动加剧，在这样的背景下，可否介绍一下2021年中资企业境外发债有关情况？

对此，金贤东介绍，共有335家中资企业2021年在境外发行中长期债券592笔，金额合计1958.5亿美元（2639.64亿新元）。总体看，中资境外债发行主体日趋多元，优质企业发行规模占比提升，综合融资成本显著下降，服务实体经济效果更加明显。

他介绍，一是优质企业发行规模占比提升，多家细分领域领军企业探索境外融资渠道。2021年，投资级债券发行量占总发行规模的63.3%，较上一年提高4.5个百分点。多家细分行业领域领军企业首次赴境外市场发行债券，获得境外投资者踊跃认购，进一步丰富了中资企业发行主体构成。

二是融资成本显著下降，服务实体经济效果显著。在2021年三季度美元基准利率震荡上行的背景下，中资企业仍能把握良好的发行窗口，降低融资成本。据公开市场统计，2021年中资企业境外中长期债券加权平均成本为3.76%，较上年下降67个基点，有力支持了实体经济发展。

三是绿色类债券大幅增长，服务“碳达峰、碳中和”作用更加突出。据公开市场统计，2021年中资企业境外发行中长期绿色债券58笔，发行金额214.7亿美元，较上一年大幅增长162.8%。可持续发展债券12笔，金额59.1亿美元，是上一年的12倍。可持续发展挂钩债券和转型债券也在不断涌现。同时，发行主体更加多元，全面覆盖了金融机构、央企、地方国有企业、房地产企业等板块。

金贤东强调，去年个别高杠杆房地产企业因自身经营问题发生境外债违约事件，导致中资境外债市场房地产板块出现短暂恐慌情绪，这属于市场的自我调节，不会影响中资境外债市场的整体功能。长期看，中资境外债市场将进一步成熟和完善。

金贤东说，下一步，国家发展改革委将落实中央经济工作会议精神，继续鼓励和支持优质企业在科技创新、先进制造、绿色发展、新型基础设施等重点领域合理利用中长期外债，积极引导企业优化外债利率和期限结构，坚决遏制新增地方政府隐性债务，有效防范外债风险。