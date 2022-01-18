贵州要求从崇左市中高风险地区入黔人员执行14+14+12措施

中国贵州省今天（18日）发布最新疫情防控措施，要求从崇左市的中高风险地区进入贵州人员，执行14天集中隔离、14天居家健康监测以及12次核酸检测的疫情防控措施。

据贵州日报微信公众号消息，广西崇左市宁明县前天在爱店镇抵边村例行核酸检测中发现一例冠病确诊病例，目前疫情传播链仍不明确。为精准做好“外防输入、内防反弹”工作，贵州省卫生健康委发布最新疫情防控提示。

为有效控制和降低冠病疫情传播风险，当局要求从本月2日以来有广西崇左市旅居史及14天内与本起疫情感染者行程轨迹有交集的群众应立即主动向社区、单位、酒店等报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施。

自1月16日起，从崇左市疫情后续公布的中高风险地区入境人员，须执行“14天集中隔离+14天居家健康监测+12次核酸检测”的疫情防控措施；低风险地区人员建议持48小时内核酸检测阴性证明，并在进入贵州省48小时内再进行一次核酸检测，结果未出之前，避免参加聚餐聚会等聚集性活动及乘坐公共交通工具。

因冠病病毒通过邮件输入风险加大，当局也提醒民众在春节期间不购买来源不明的进口货品、食品和冷链食品；在接收快递包裹时，倡导快递、外卖无接触式配送。