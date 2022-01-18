中国央行：房地产销售、购地等已逐步回归常态

中国人民银行金融市场司司长邹澜说，房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，市场预期稳步改善。

据澎湃新闻报道，邹澜1月18日在国务院新闻办举行的金融统计数据新闻发布会上介绍，去年下半年，恒大等个别房地产企业风险显性化，受此影响，房地产各类主体避险情绪上升，金融机构也出现了短期的应激反应。针对这一情况，按照党中央、国务院部署，金融管理部门第一时间采取应对措施。

一是配合广东省政府、相关部门和地方政府，做好出险企业风险化解工作。二是指导银行业金融机构准确把握和执行房地产金融审慎管理制度，保持房地产信贷平稳有序投放，满足房地产市场合理融资需求。

三是出台《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》，指导金融机构以市场化方式支持风险化解和行业出清。

邹澜介绍，在各方共同努力下，近期房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，市场预期稳步改善。从数据上看，2021年末，全国房地产贷款余额52.2万亿元（人民币，下同，11.08万亿新元），同比增长7.9%，增速比9月末提高了0.3个百分点，其中四季度房地产贷款新增7734亿元，同比多增2020亿元，较三季度多增1578亿元。

邹澜说，下一步，人民银行将坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，按照探索新发展模式的要求，全面落实房地产长效机制，实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。