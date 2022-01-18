港议员倡助有悔意青年重投校园 梁振英：没道理要社会必须接纳他们

中国全国政协副主席、香港前特首梁振英今天说，没有理由要学校必须接收因参与反修例运动被囚后获释的学生。

综合《星岛日报》、网媒“香港01”等港媒报道，反修例运动中有约4000名学生被捕，近三成被控告，其中有被捕学生遭开除学籍，也有出狱学生被学校拒诸门外。香港立法会议员田北辰认为，政府应协助有悔意的年轻人重投校园，学习正确价值观，同时用自己经验去正面影响其他人。

梁振英今天（18日）在面簿发文称，没道理要学校接收释囚学生，也没道理要社会接纳青少年，关键是这个人是否真的悔改。

梁振英说，并非所有被判囚的人都会悔改，“戴耀廷就没有收回他的‘违法达义’论，黄之锋和梁天琦也没有收回他们的主张”。他还说，不知道是否有青少年学生仍相信“只要‘达义’，就可以‘违法’”，“因此从监狱走出来之后，并不一定要奉公守法。”

梁振英认为，“唱高调、用嘴巴做好人的人”不如以身作则，办学团体公开宣布愿收取所有释囚做学生、做生意或非牟利机构的人宣布愿无差别请他们做职员、家长指明请释囚的大学生担任其子女的补习老师，“事实是：他们只会叫别人做，不会自己做。”

梁振英强调，青少年人应知道，出狱后面对的仍是有赏有罚的机制，“真的悔改，有赏；不悔改或者假悔改，就要继续接受社会的惩罚。不信，去英国犯法，坐监试试。”