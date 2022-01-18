台长程航班105名乘客3人确诊 陈时中：扩大采检至南亚与东南亚

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中说，今早共有三个航班105名旅客入境，总计三人筛检确诊，阳性率约2.86%；未来两天将扩大落地采检范围，从南亚、东南亚国家开始。

陈时中今天（18日）下午在指挥中心记者会上作出上述宣布。

据新头壳新闻网报道，自本月11日起，长程航班旅客皆需进行PCR落地采检，呈阴性才能入境台湾。

陈时中提到，今天早上的三个航班有两个航班自美国入境，分别采检33人（无人确诊）及42人（一人确诊），阳性率为0%及2.38%；另一航班自澳大利亚入境，30人中验出两名确诊，确诊百分比为6.67%。上午验出的阳性个案，已立即送往医院收治，并将列入明天公布的境外移入个案中。

陈时中补充说，昨天（17日）总计四个航班入境、共285名旅客，其中17人筛检确诊，阳性率约5.99%。共有三个航班自美国入境、其余一个航班自荷兰入境。

他说明，由于昨天新增一名机场防疫人员、今天新增一名防疫计程车司机确诊，决定再扩大落地采检范围。其中机场防疫人员的病毒基因定序为奥密克戎变异株，且与其他本土奥密克戎个案的病毒序列不同，可以排除与本土群聚的关联性。

陈时中说，境外移入个案序列相近者，主要来自南亚、东南亚国家，目前全基因定序进行中，这是扩大航班落地采检的原因。昨天已经跟机场讨论班机顺序、落地时间，选择风险较高的，逐步扩增落地采检比例，这两天就会进行。

另据联合新闻网报道，陈时中说，“没有说现在没有升级，未来一定不会升级。”他说，奥密克戎的特性就是病毒量变化很快，与以前其他变异株不同，并认为疫情每天都在变化，会根据最新变化，寻求相对稳健的公卫方式。