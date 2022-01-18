泉州开出首趟中欧班列料20天抵莫斯科

搭载50个货柜的中欧班列今早（18日）从福建省泉州东站鸣笛启程，预计将用时20天抵达莫斯科。

据中新社报道，这趟中欧班列将一路向北经由满洲里口岸出境至俄罗斯莫斯科。这标志着泉州首趟中欧班列发运，也是继厦门、武夷山之后福建省开通的第三条中欧班列。

泉州是古代“海上丝绸之路”的重要起点城市，也是中国著名侨乡、民营经济大市。近年来，随着泉州对外贸易的快速发展，泉州与东南亚、欧盟、俄罗斯等国家和地区构建起国际化经贸合作模式，逐步形成全球性的产业生态圈。据官方统计，2021年泉州与“海丝”沿线国家（地区）年贸易额超千亿元（人民币，下同）。

泉州市副市长汪志红指出，“泉州—莫斯科”国际货运班列的顺利首发，实现陆上和海上丝绸之路的无缝对接，将助力泉州加强与“一带一路”沿线国家和地区的经贸往来，促进“泉州制造”走向世界。

当天开行的该趟中欧班列主要装运卫生用品、箱包、鞋服及工艺品等泉州轻工产品，货物在泉州晋江陆地港验放，重445.7吨，总值1037.3万元。

泉州海关相关负责人告诉中新社记者，班列总行程10960公里，与原有海运运输方式比较，运输时间可节省25天，让更多的进出口企业享受到“家门口”搭乘中欧班列的便利。

为确保中欧班列顺利开行，中国铁路南昌局集团有限公司车务、货运、调度等部门通力协作，为企业开辟运输绿色通道，并主动联系海关监管、防疫检疫部门，实现在货场内完成报关、查验、放行、运输、检疫等手续，为出境货物运输做好充分准备。