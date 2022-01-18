台陆委会吁赴大陆公众人物勿配合统战违法者将受罚

台湾陆委会今天（18日）说，赴中国大陆的台湾公众人物不该配合统战宣传，发表伤害台湾尊严、不符事实的言论，若有违法将依法处理。

综合《联合报》、中时新闻网等台媒报道，台湾陆委会回应资深艺人方芳接受大陆官媒采访时发表的言论，作出上述回应。

台湾资深艺人方芳接受中国大陆中央广播电视总台旗下新媒体平台“看台海”访谈时，表明希望大陆能好好出手教训台湾，甚至语出惊人地说：“小孩不讲理，有时打两巴掌他才知道厉害”。

对此，台湾陆委会说，“看台海”是中共中宣部所领导的中央广播电视总台的官方网路媒体平台，其运用长期在大陆发展的台湾艺人对台进行统战宣传，政治意图十分明显。台湾已注意到中共近期加强对台进行促统“舆论战”，但此等作为并无法达到任何效果，只会徒增台湾民众的反感。

陆委会指出，台湾人民向往的是民主体制与自由多元开放的公民社会环境， 希望台湾民众都能珍惜得来不易的民主自由生活方式，认清中共以“拉打两手”对台进行分化的手段与野心。

陆委会也提醒台湾人赴陆发展及公众人物接受大陆媒体专访时，不该配合中共对台进行统战宣传，发表伤害台湾尊严、不符事实的言论，并应遵守两岸条例及相关法令等规范。陆委会已会同相关机关，持续关注陆方相关统战情形，倘有涉及违法情事，将依法处理。

此前，方芳在央视总台访谈中提及，自己虽然在台湾长大，但如今台湾的状况让她不忍心看，直言期望两岸能统一。

她称，“身为中国的公民，我要讲一句我们管小孩的方法。小孩讲道理，就可以听一听。小孩不讲理，有的时候真的是打两巴掌他才知道厉害。所以我期盼，我真的非常期盼，看到两岸统一的那一天。”