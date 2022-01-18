下午察：香港特首选战扑朔迷离

香港特首选举定于3月27日举行，过往这个时候，有志之士已纷纷公开表态争取选委支持、催谷人气，但迄今为止台面上仍静悄悄。

现任特首林郑月娥，前特首、中国全国政协副主席梁振英，财政司司长陈茂波、新民党主席叶刘淑仪，前世界卫生组织总干事陈冯富珍近期被问及会否竞逐特首宝座时，都拒绝正面回答。

选举改制后的首场香港特首之战，开打时间明显落后于过往，何以如此不寻常？

北京不要恶性竞争 传缩短竞选期

据港媒报道，北京要潜在人选“封口”的主要考量是，要减少建制派内讧。一个可能的操作法是缩短竞选时间，从长跑变短跑，防参选人在长时间的竞争中陷入相互攻击、抹黑的恶性竞争。

《南华早报》报道引述消息人士说，香港选举改制后，北京希望看到一个“去政治化”的环境，中央还是想要一场具竞争性质的特首选举，“但是相互抹黑等不健康的竞选，不利于选后的管治。”

报道引述选举事务处内部人士称，选举事务处原订在本月初召开记者会，正式公布提名期和选举活动指引，但是“北京突然告知，一切暂缓进行”。

现任特首林郑月娥上月在记者会上说，特首选举提名期从2月15日开始。但上述人士说，除非政府将此日子刊宪，否则2月15日还不能算是正式提名日期。

据网媒“香港01”报道，如果这次提名期押后，根据《行政长官选举条例》规定，提名截止日期须早于选举日前的21天，而提名期不得少于14天，即提名期最迟须于2月21日开始，较原计划推迟一周，与此同时，原计划中16天的提名期将缩短，选举期将更加紧凑。

《香港经济日报》的报道也引述资深建制派人士说，以前的特首选战，候选人既要斗民望,又要争取选民支持，为拉票不能太迟表态，但长时间的竞争难免导致阵营之间互相攻伐，甚至爆黑材料。当年唐英年和梁振英之间开战，以及林郑月娥和曾俊华的竞争，分别加深了建制与社会撕裂。

熟悉北京的消息人士称，中央政府希望这次是君子之争，虽然容许两人下场角逐，却也勒令大家保持沉默，等到最后一刻才开绿灯，以免提早开跑，夜长梦长。各潜在实力人选也都收到温馨提示暂时“封口”，以减低恶性竞争风险。

综合上述报道可得出两个信息：一、北京希望有竞争，而非一人自动当选；二、不要恶性竞争，以免建制内部恶斗或香港社会因选举而撕裂。

专家：争取北京信任无关乎竞选期长短

“香港01”报道，中国全国港澳研究会副会长刘兆佳分析指出，香港特首选举和以往的性质大有不同。

以往特首选举即使不是全民普选，但相当程度上都吸收了西方选举的部分特性，如候选人比拼形象工程及媒体宣传等，重点未必是政纲，即使选前名不见经传的都有机会突围而出，实际竞选工程需时较长；但这次在“爱国者治港”的主旋律下，选举倾向了“精英政治”的一方。

中国全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，在“爱国者治港”的主旋律下，特首选举倾向了“精英政治”的一方，有资格问鼎特首之位的人，真正要比拼的不是政纲，而是个人条件，包括政策执行能力、社会威望、能否令中央政府放心等。（互联网）

刘兆佳说，在这情况下，有资格问鼎特首之位的人，真正要比拼的不是政纲，而是个人条件，包括政策执行能力、社会威望、个人勇气和政治担当、能否团结爱国阵营、能否令北京放心等。这些人本身在精英阶层内一定已有相当知名度，“大家都约略知你个人底细”，所以竞选工作的重点是在精英阶层内争取支持、争取北京的信任：“这些工作根本不需要一个长的提名期和竞选工程，大家（精英阶层和中央政府）平日都会见到。”

台面下战锣鼓响

不过，台面上虽按兵不动，台面下已战锣鼓响。热门人选摩拳擦掌，“政纲”已备好，随时可去马。

林郑月娥在任期尾段于新一份施政报告提出北部都会区，为未来20年香港发展筹谋，上周又详述政府架构重组，大动作频频，争取连任之意颇为明显。

梁振英在接受媒体访问时，不仅大谈未来香港的制度改革，更直言下任特首最重要是做好“内交”工作，而梁本身就经常往返大陆与香港搞“内交”。

香港前特首梁振英去年10月23日在饶宗颐文化馆参加活动。（法新社）

陈茂波于社媒发放视频回顾去年工作，包括被政治圈认为是“竞选工程”的5000港元消费劵大派发。叶刘淑仪在立法会选举时，发表数万字的政纲，内容包罗万有，被政治圈形容为“竞选特首级别”。

在北京还未献上祝福之前，各路潜在人选都难以排除。《南华早报》引述熟悉香港事务的大陆专家说，北京希望下届特首不仅善于跟中央政府沟通，同时也熟悉包括中美关系在内的国际政治。

“香港01”去年10月曾发评论文章称，论国际级资历，陈冯富珍可谓十分猛，2003年香港沙斯疫情过后，她接受时任世界卫生组织总干事李钟郁邀请，到瑞士日内瓦出任助理总干事，2006年当选总干事一职，2007年起一直至2017年才退下，足足11年之久。陈冯富珍主理世卫期间，见尽各国官商政要，国际交往经验丰富，有力协助北京在美英围堵大棋局中，予以反制。

陈冯富珍在中国大力支持下，于2006年当选世界卫生组织总干事，直至2017年才退下。（互联网）

不过，香港《明报》昨天刊发分析文章称，74岁的陈冯富珍获团结香港基金邀请发表演说，一度被外界视为去马举动，随着团结香港基金否认支持陈冯富珍参选，政界中人纷纷指陈冯富珍只是“虚火”，年龄问题是她一大障碍。

团结香港基金由中国全国政协副主席董建华成立，原在本月初为陈冯“搭台”办讲座，大谈冠病疫情、社会不平等，但因抗疫限制措施而被迫煞停。团结香港基金上周发声明，否认支持陈冯富珍选特首。

狙击林郑“围城战”？

在媒体平台上频繁出现的潜在人选不愿多漏口风，倒是在网上拥10多万粉丝“蓝营”意见领袖兼商人冼国林，据传最快明天（19日）宣布参选特首。

冼国林是香港艺人王祖蓝的舅父，也是咏春拳叶问之子叶准之徒弟，曾制作电影，包括《叶问前传》等作品，近年转型成为意见领袖，于网上评论时政，属“深蓝”阵营人士。

冼国林是香港艺人王祖蓝的舅父，也是咏春拳叶问之子叶准之徒弟，曾制作电影。他近年转型成为意见领袖，于网上评论时政，属“深蓝”阵营人士。（互联网）

据报道，冼国林已辞去国艺娱乐主席职务，在1月初着手组织团队，部署参选，财经专栏作家周显将协助他。

改制后的特首选举，参选人须取得不少于188位选委提名，五个界别中各界别提名的委员须不少于15名，每名选委会委员只可提出一名候选人。其中由港区人大代表、政协及全国性团体香港成员组成的第五界别被视为“国家队”，紧贴中央路线。如果没有北京首肯，相信不可能取得足够提名。

《香港经济日报》报道称，多名建制派人士认为，冼国林应无机会入闸。“香港01”则分析称，冼国林素来敢于在网上鞭挞林郑政府，成为“特首参选人”后，炮火势会更猛烈，配合近日不断叫阵的“梁营”，左右夹击，一场狙击林郑月娥连任的“围城战”渐见雏型。

被视为前特首梁振英忠实支持者的张志刚前周撰文向林郑开炮。他说，政界有短信流传北京因林郑月娥“听话”而支持她留任香港特首是“无稽之谈”，又称综合不少民调结果，结论是林郑要寻求连任几乎是不可能任务。

可不可能，北京“阿爷”说了算。从北京的角度看，香港经历反修例风波之后，不仅需要完成内部的“拨乱反正”，聚焦经济民生解决深层次结构矛盾，解除港人心结，让一国两制行稳致远，对外也须在中美冲突引发的外部风险中站稳步伐，力保香港金融中心的特殊地位不变。在这重要关头，谁是最合适的特首人选？

答案，恐怕只有中国大陆高层领导人和高官才知道。香港“真命天子”一日没出现，所有特首潜在人选除了各自备战，也只能继续等待北方捎来祝福。