港宠物店仓鼠验出冠病病毒 港府人道处理2000只仓鼠

香港铜锣湾宠物店传播链蔓延，该宠物店仓鼠也验出德尔塔冠病病毒，香港政府昨天（18日）决定将全港宠物店共2000只仓鼠人道处理。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港铜锣湾宠物店Little Boss昨天有女店员确诊，感染源头不明，同日发现该宠物店顾客也确诊。香港渔农自然护理署随后检测该宠物店包括仓鼠、龙猫和兔仔125个动物样本，其中11个仓鼠样本呈阳性。当局决定，将铜锣湾宠物店及全港34家宠物店共2000只仓鼠人道处理，并呼吁民众若在上个月22日后购买仓鼠，也须交由渔护署人道处理。

当局也发现，宠物店大埔太平工业中心仓库的88个环境样本中，部分笼及食物的样本呈阳性；至于仓库的511个动物样本，仍有待化验。仓库内的20至30名工作人员，以及确诊女店员的16位密接者都要送往检疫。

香港卫生防护中心总监徐乐坚说，须进一步调查仓鼠的感染途径，由于有动物样本及环境样本呈阳性，不排除由人传动物、或者动物进口香港时本身就带有病毒，再感染患者。

渔护署助理署长薛汉宗说，涉事仓鼠由荷兰进口，不过当地过去一年来没有在动物群中发现冠病病毒。过去文献证明，实验室中的仓鼠感染冠病后其鼠群也会感染，但这次是世界上首次有仓鼠在天然环境中感染冠病。

渔护署署长梁肇辉说，仓鼠及小动物有可能传给人类，为截断传播链，铜锣湾宠物店及大埔仓库约1000只小动物，以及全港34家宠物店约1000只仓鼠也须人道处理；在去年12月22日及本月7日荷兰进口的两批仓鼠也有风险，也须交由渔护署人道处理。

他补充道，政府无法逐只仓鼠隔离和观察，仓鼠病毒潜伏期也可以很长，为了尽快解除潜在风险，人道处理是较稳妥做法，并获得政府专家支持。薛汉宗则说，仓鼠会排查出冠病病毒，若不尽快处理，对负责的渔护署人员也将构成风险。

港大微生物系讲座教授、政府顾问专家袁国勇认为，政府扑杀仓鼠的决定果断明智，可预防新变种病毒经仓鼠传人。他补充道，根据欧洲扑杀鼬鼠经验，冠病病毒可以由人传鼬鼠再传人，发生少数个案欧洲的政府就已经扑杀数以万计鼬鼠。

不过，港府的这一做法也受到香港建制、泛民人士批评，民建联立法会议员陈克勤认为，“一刀切”的做法并不恰当，同时不尊重生命，并要求以隔离检疫代替人道处理。

民主党动物权益发言人、沙田区议员周晓嵐对此表示难以理解，认为杀死2000只小动物及仓鼠是对动物生命的不尊重。他强调公共卫生权力绝不应胡乱滥用，现在未有证据证明仓鼠会传染给人，卫生防护中心应该要进一步调查，不应在未经证实前杀掉所有仓鼠。