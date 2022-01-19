台商涉贿选被判刑 国台办批绿色恐怖

台商林怀等人涉嫌以中国大陆资金介入台湾2020总统选举被判处监禁，大陆国台办昨天（18日）称此为“绿色恐怖”，大陆台商组织全国台企联也发声明谴责，要求还台商公道。

台湾媒体报道，长沙台协会长林怀等人涉嫌在2019年收受大陆资金，以办餐会、资助返台机票等方式，拉抬国民党总统候选人韩国瑜选情。台北地院前天依违反选罢法判处林怀三年10个月徒刑，其他四名涉案人各一年8个月刑期。

据新华社报道，大陆国台办昨晚以发言人答记者问的形式作出回应，发言人朱凤莲称，民进党当局惯于编造种种藉口打击台商台胞和参与两岸交流合作的台湾团体和人士，制造“绿色恐怖”，通过政治操弄制造两岸敌意对抗，破坏两岸关系，祸害台胞利益。

她还说，强烈谴责民进党当局栽赃陷害有关台胞，并警告民进党当局“多行不义必自毙”。

另据台湾ETtoday新闻云报道，大陆台商组织、全国台湾同胞投资企业联谊会（台企联）昨晚也发出声明，称台企联会员和广大台商对此义愤填膺并严正谴责。

声明说，台湾选举期间，各种形式的造势活动及餐会比比皆是，“长沙餐会”地点虽异、性质相同，并称每位台商和在大陆的台湾人都有自己的主见和选择，不可能因为参加某一次活动、听到某一句话而改变投票意向。

声明称，以“贿选”为由判处林怀等台商，无疑是故入人罪、党同伐异，如此选择性办案，人心难服，呼吁台湾有关方面不要用民众赋予的权利肆意妄为、制造“绿色恐怖”，尽快还林怀及广大台商以公道与公平。

韩国瑜办公室在案件判决当天即作出回应，称韩国瑜对餐会活动内容并不知情，无从评论此次判决结果。

韩办强调，韩国瑜尊重此案在公平、公正、公开前提下的判决，但该活动并无提供任何资金给韩国瑜竞选总部，相关报道却以“资助韩国瑜”这样有欠精确、误导性强的暧昧标题，对韩国瑜做影射及污辱性的伤害，无异对司法独立判决的公正性蒙上阴影。