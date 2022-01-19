赖清德将出席洪都拉斯总统就职礼 或过境美国

台湾总统蔡英文指派副总统赖清德以总统特使身份，出席洪都拉斯总统卡斯特罗的就职典礼，据悉赖清德将过境美国洛杉矶。

综合台湾《联合报》《中国时报》报道，台湾总统府今天（19日）早上宣布上述消息。

台湾总统府随后举行赖清德率团出访洪都拉斯的记者会，发言人张惇涵说，为了旅途安全便利，访团也会有过境安排。

张惇涵还说，蔡英文期许特使团完成三个深化，分别是深化邦谊、深化合作及深化民主台湾的国际参与。

特使团团员包括台湾总统府副秘书长李俊俋、外交部次长俞大㵢、驻美代表萧美琴及总统府发言人谷辣斯·尤达卡（Kolas Yotaka），另因防疫考量，部立桃园医院副院长陈厚全将随行担任防疫官，团员共26人，行程六天五夜。

台媒此前报道称赖清德此行将过境美国洛杉矶，但张惇涵今天在记者会上未说明过境地点，确认后会再公布。

台湾外交人士说，依照往例，历任总统或特使到访中美洲以过境洛杉矶为最合适安排，赖清德的行程安排也不会例外。据了解，最近许多洛杉矶台侨已经得知消息称赖清德将过境，当地的民进党支持者也讨论是否有机会参加侨宴。

由于赖清德被视为台湾2024年总统大选民进党热门人选，再加上国民党主席朱立伦、民众党主席柯文哲都规划在今年3月后访美，赖清德此行过境美国的规格与准备，也被视为他“2024的起手式”。

此外，据台湾中央社报道，美国总统拜登今天也指派副总统哈里斯率团前往参加就职典礼，哈里斯和赖清德两人是否能在洪都拉斯接触也引发关注。

美国白宫副新闻秘书辛赫（Sabrina Singh）发出声明说，哈里斯的访问将进一步推进她与卡斯特罗在去年12月10日电话会谈中所做的承诺，即深化美国与洪都拉斯间的伙伴关系，共同推动经济成长、打击腐败与解决移民的根本性问题。

洪都拉斯候任总统卡斯特罗在竞选时称，若当选将与台湾断交，转而承认北京。但卡斯特罗阵营去年12月称，优先考虑与美国的关系，不打算与中国大陆建交。