“冬奥通”App被指存安全漏洞 北京冬奥组委强调数据受保护

北京冬奥组委技术部部长喻红今天（19日）说，中国为北京冬奥会打造的应用程序“冬奥通”的主要功能是监测人们的健康状况，数据将会受到保护。

据路透社报道，喻红在中国驻美国大使馆举办的一次简报会上说，“冬奥通”的所有技术细节都已通过相关应用程序商店的审核，中国将遵循严格的规则来保护数据。

人民日报海外版今天刊登了北京冬奥组委发言人回应热点问题文字实录。北京冬奥组委发言人也强调，中国将严格保护个人信息，“冬奥通”是防疫的需求，其各项功能所用到的用户信息，在用户协议和隐私政策中均有明确表述，并经过国际奥委会的审核。

北京冬奥组委发言人称，“冬奥通”也通过了谷歌、苹果和三星等海外手机应用市场的审核，对应用中的个人信息采取了加密等安全措施，确保个人隐私的安全。

另据中国驻加拿大使馆网站发布的新闻稿，中国驻加拿大使馆发言人则称，针对网络安全的担忧完全没有必要，北京冬奥会期间，中国将秉持安全、开放、合作的治网理念，为参会的国内外运动员、媒体人员等提供便捷网络服务。

使馆发言人还说，据了解，对于中国提供的开放网络保障服务，各方在使用中均表示满意。

加拿大研究人员周二（18日）发布的一份报告称，下个月北京冬奥会所有注册涉奥人员必须使用的一款智能手机“冬奥通”应用程序存在安全缺陷，容易受到隐私泄露和黑客攻击。