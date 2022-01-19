美国商会调查：旅行限制是在港美企首要关切问题

香港严格的旅行限制如今已成为在港美国企业面临的最大挑战，超过了美中关系和政治不确定性等其他热点问题。

据彭博社报道，香港美国商会介绍，在2022年企业信心调查中，60％的受访者将国际旅行限制视为首要关切问题。大约44％的受访者强调美中关系，32％的受访者表示政治不确定性是他们面临的主要挑战。

44％的受访者说，由于旅行和社交限制措施，他们更有可能离开香港，26％的公司更可能离开香港。超过十分之八的企业受到了香港国安法的影响，例如员工士气下降、雇员移民导致的人员流失。

如果人才流失，预计新加坡势必成为一个主要受益者，80％的受访者选择新加坡是香港的最大竞争对手。在去年的报告中，65.4％的受访者认为美中关系是最大的担忧。

香港美国商会在报告中写道：“香港仍然拥有商机，但一系列问题，特别是严格的旅行限制和降温的美中关系，对情绪都构成压力。”

这项调查是在香港出现奥密克戎疫情导致旅行和隔离限制措施加强之前进行的，这也凸显了当地的防疫“清零”政策正在削弱其作为全球金融中心的吸引力。包括航班禁令以及要求几乎所有入境者进行21天检疫隔离的旅行规定已促使一些外籍人士出走。

最新的防疫措施也在冲击经济前景，香港经济在经历了两年的萎缩后才刚刚有些起色。

香港美国商会在周三的公告中写道，虽然香港仍有很多商机，但旅行限制“与国际惯例越来越不相符”，并正在令情绪承压。

对旅行人士的严格检疫隔离规定使总部运营艰难，约44％的受访者说，业务受到严重中断的影响。超过30％的受访者称，他们不得不推迟新的投资，而30％的受访者面对难以填补高管职位的难题。

该商会去年10月报告，游说政府重新开放边境未得到回应。调查也反映了这一点，超过一半的受访者认为政府对企业关切的问题不关心或不理会。

香港美国商会访问了151名企业代表和111名个人成员。