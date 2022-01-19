港深蓝意见领袖冼国林宣布参选特首

香港“蓝营”意见领袖兼商人冼国林今早（19日）宣布，准备参加新一届特首选举，是首名宣布参选特首的人。

冼国林今天在个人微博发文宣布参选消息，他写道，他的竞选口号是“忠诚坦荡 仗义担当，不患得失 赤诚报港”

冼国林说，可能有人会质疑他的决定，认为他借故提升知名度、希望争取更大政治利益，以及他是否够资格参选等，但他强调，知名度并不重要，自己是做实事的人，希望言之有物，不做无的放矢的人。

他承认自己曾说过不会从政，因担心从政会影响家庭生活，但他说，去年家中出现重大变故，是他人生中最大打击，沉淀期间细心想过未来的路，经朋友劝说后重新考虑从政决定。

他还说，香港经过20多年内耗，已“五劳七伤”，若新一届政府不能在未来五年任期进行大改革，香港能有多少个五年呢？

他续指，虽然自己年过60，但深信体能及意志不会比其他人候选人逊色，并已累积不同范畴的经验及知识，希望贡献社会，并称会配合中央政策，将香港打造成国际金融创科中心。

冼国林强调，自己虽无大财团支持，但作为第一个参加特首选举的政治素人，亮点是贴地气、近民意，相信日后施政会贴近市民诉求。

他也提到，会以崭新的方法制定政纲，即“全民参与”，采用开放式方法，先将内容分阶段放上竞选网站供大家浏览，欢迎市民和选委提出意见，如果意见可行，会收纳在最终政纲中，如日后有幸当选将成为施政纲领。

冼国林是香港艺人王祖蓝的舅父，也是咏春拳叶问之子叶准之徒弟，曾制作电影，包括《叶问前传》等作品，近年转型成为意见领袖，于网上评论时政，拥10多万粉丝，属“深蓝”阵营人士。

改制后的特首选举即将在今年3月举行，参选人须取得不少于188位选委提名，且五个界别中各界别提名的委员须不少于15名，每名选委会委员只可提出一名候选人。其中由港区人大代表、政协及全国性团体香港成员组成的第五界别被视为“国家队”，紧贴中央路线。如果没有北京首肯，相信不可能取得足够提名。

香港媒体此前报道，冼国林已在1月初着手组织团队，部署参选，财经专栏作家周显会协助他参与选举工程。