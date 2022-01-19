胡润中国500强：字节和美团等价值增长最多

胡润研究院今日（19日）发布《2021胡润中国500强》，列出了中国500强非国有企业，按照企业市值或估值进行排名。本次中国500强上榜门槛提高90亿元（39%），达到320亿元（人民币，下同，68.06亿新元），创历史新高。34家企业价值涨了一倍以上，三家企业价值涨了上千亿美金，以字节跳动为首，其次是宁德时代和美团。

据新浪新闻报道，腾讯价值一年跌去1万亿，但仍以3.9万亿元蝉联中国价值最高的非国有企业；台积电以3.7万亿元价值排名第二；阿里巴巴价值跌去一半至2.5万亿元，排名下降一位至第三；字节跳动价值增长至去年三倍，以2.3万亿元排名上升五位至第四；宁德时代首次进入前十，价值增长至去年2.5倍，达到1.5万亿元，排名上升六位至第五。

在500强中，医疗健康和能源行业增长显著，成为500强企业最多的前两大行业。传统医药和医药零售、房地产和教育领域跌出500强的企业最多，包括华海药业、大参林、好未来、恒大等。

上海增加两家500强企业至69家，超越北京成为500强企业最多的城市；北京减少25家至68家，位列第二；深圳以45家保持第三，杭州和香港各30家，台北24家。一半500强企业集中在“上北深港杭台”这六大城市。

176家企业新上榜，主要来自能源、化工和医疗健康行业。今年新增港澳台企业，共70家新上榜，其中48家台湾企业，22家香港企业。新上榜企业包括总部天津的半导体材料企业中环股份、长沙的锂电池材料企业中伟股份、北京的饮料公司元气森林、昆明的护肤品公司贝泰妮等。

胡润研究院选出的500强公司中，88%是上市公司，增加了2个百分点。深交所和上交所仍然是500强企业的首选上市交易所，分别有143家和142家在深交所和上交所上市，其次是港交所，有119家。27家在美国上市。

从城市来看，上海超越北京成为500强企业最多的城市，有69家，北京68家，深圳以45家保持第三。

从地域来看，广东以87家位列第一。今年新增港澳台企业，因此其他省份的上榜企业数量基本都有所下降。台湾、香港和青海第一次有企业进入500强。广西、海南、黑龙江、吉林、西藏和澳门没有企业进入500强。

长三角地区共177家企业进入500强，占全中国35%；粤港澳大湾区共117家企业进入500强，占全国23%。

在行业分布上来看，能源行业快速上升，成为500强企业数量第二多的行业，化工也从第六升至第三名，而医疗健康仍然是500强企业最多的行业。从总价值占比来看，传媒和娱乐、零售、医疗健康和半导体行业的总价值占全榜单的比例最高。

胡润中国500强企业2020年营业收入共计24万亿元，平均每家企业年营收509亿元。219家企业年营收不到100亿元。24家年营收不到10亿元，其中接近一半来自医疗健康行业。

年营收最小的500强企业是成立于2008年的生物医药公司荣昌生物，2020年营收仅300万元，价值却达440亿元。