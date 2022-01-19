前中超球员成源半夜酒吧殴打女子被行拘

前山东泰山足球俱乐部球员成源深夜在酒吧殴打一名女子，被行拘10日。

济南历城公安局18日通告，历城区某酒吧16日凌晨发生一起打架警情。经查，28岁的成某16日凌晨0时40分左右，在酒吧内酒后和他人发生争执，对他人实施殴打。警方对其行拘10日并处以500元（人民币，下同，约100新元）罚款。

警方将依据伤情，对案件作进一步处理。

据《新京报》和香港01报道，涉案的男子是成源。网友“我是美丽扎”17日发布微博称，自己于1月16日凌晨遭到醉酒的前山东泰山球员成源殴打，伤势严重，已向警方报案。

据这名女子反映，她在酒吧厕所门口被成源撞到差点跌在地上，更被他用粗口辱骂。她追上去要求成源道歉，但成源却称：“小姑娘刚出社会吧？不知道社会的险恶是不是？你知道我是谁吗就敢这样跟我说话？”

这位女子坚持要成源道歉，跟住成源拒绝道歉，开始打人。

这位女网民还公开多张自己伤势的照片，称“面部头部创伤和肿胀，我的左半边脸已经做不了任何表情，僵硬状态，头部也已有两块肿起来，吃不进去东西，头晕脑胀，左眼已经看不清东西，左眼眉骨已经肿起来”，她补充称，耳朵、颈部及膝盖都有伤，强调不要赔偿，只希望成源道歉及得到惩罚。

酒吧员工透露：“打人男子当时要跑，被六个保安拽回来。”